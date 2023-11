A2a aumenta gli utili e alza le stime per il 2023

A2a mette a segno nove mesi con risultati in crescita e alza le stime per l'anno. La società guidata da Renato Mazzoncini (in foto) ha registrato un utile netto di 402 milioni di euro, in aumento del 26% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il margine operativo lordo si attesta a 1,35 miliardi, in aumento del 19%. I ricavi hanno raggiunto 10.952 milioni di euro, con una flessione del 35% per effetto della contrazione dei prezzi di energia elettrica e gas sui mercati. In ogni caso, i risultati «confermano la solidità del percorso di crescita intrapreso dal nostro gruppo», afferma Mazzoncini.

Significativi anche gli investimenti che si attestano a circa 800 milioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici, per il potenziamento delle reti e per il recupero di materia ed energia. In crescita anche la base clienti che aumenta di 450 mila unità, fornendo al gruppo una «buona marginalità». I maggiori risultati avuti arrivano principalmente dalla «generazione di energia, in particolare dall'idroelettrico, e poi dai clienti. La crescita importante dei clienti sta producendo una buona marginalità. Ambiente e infrastrutture sono invece stabili e quindi non vediamo sorprese», prosegue il top manager di A2a. La performance dei primi nove mesi dell'anno ha consentito al gruppo di rivedere al rialzo le stime per il 2023 con la previsione di un margine operativo lordo compreso tra 1,88 e 1,92 miliardi e un utile netto di gruppo, tra 550 e 570 milioni.

«Procediamo convinti nella direzione tracciata dal nostro piano industriale, volto a favorire la decarbonizzazione e l'elettrificazione dei consumi», conclude Mazzoncini. Procede a gonfie vele anche l'impegno nella finanza sostenibile. La quota di debito lordo sul totale di gruppo al 30 settembre ha raggiunto il 67%, rispetto al 60% dello stesso periodo del 2022.