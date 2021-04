"Affrettati, hai tempo fino a domani". Ma per Poltronesofà finisce male

Sconti imperdibili, ed il consiglio accalorato di approfittare dell'occasione prima della scadenza della stessa: è quello che siamo stati abituati a sentire spesso negli spot di Poltronesofà, ma è anche ciò che ha attirato l'attenzione dell'Antitrust.

L'Autorità di garanzia della concorrenza e del mercato ha pertanto determinato una pesante sanzione, pari a 1 milione di euro, dato che "nel 2020 la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive riguardo alle caratteristiche dell'offerta, soprattutto per quanto riguarda la durata temporale, l'estensione delle promozioni e l'entità degli sconti promessi" . Insomma, pubblicità che riportavano solo in parte i dati dell'offerta, con lo scopo di captare il numero più alto possibile di potenziali clienti, i quali solo successivamente venivano a conoscenza di tutte le caratteristiche della proposta.

L'Antitrust cita ad esempio la promozione "Doppi saldi doppi risparmi - sconto 50% + fino a 40% su tutta la collezione + 48 mesi senza interessi" . Andata in onda nel periodo compreso tra 4 e 9 febbraio 2020, la pubblicità ometteva di indicare ai consumatori una serie di dati di fondamentale importanza. In primis il fatto che le percentuali di sconto indicate si riferivano esclusivamente ad alcuni dei divani presenti in catalogo e con la composizione ed i rivestimenti esposti in negozio. La stessa proposta dei 48 mesi senza interessi ha attirato l'attenzione dell'Authority, a causa del cambio repentino di date operato dalla società, che aveva inizialmente indicato la scadenza del 9 febbraio. Scadenza bruscamente anticipata al 19 gennaio e poco dopo ricollocata nuovamente al 9 febbraio. Un atteggiamento, secondo l'Antitrust, "che può far pensare al consumatore di doversi affrettare all'acquisto perché l'offerta sta per scadere, privandolo così del tempo necessario per prendere una decisione consapevole" .

A finire nel mirino anche la promozione "Supervalutiamo il tuo divano fino a 1.500 Euro" , andata in onda tra 14 maggio e 15 giogno 2020. È stato infatti accertato che si trattava comunque di uno sconto percentuale fisso (fino a 1500 euro al massimo) già incluso nel prezzo di vendita ed esplicitamente indicato sul cartellino: "Lo sconto era garantito a tutti i consumatori interessati, a prescindere dalla valutazione di un eventuale divano usato" , spiega l'Antitrust.