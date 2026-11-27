La prossima decisione importante arriverà tra pochi giorni e riguarderà l’Opas di Intesa San Paolo per il controllo del Monte dei Paschi di Siena. Ma nel palazzo di piazza Verdi si lavora ogni giorno su molto di più di quel che cattura l’attenzione dei mass media. Saverio Valentino, da luglio presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha subito voluto dare una nuova impronta all’organismo, aprendolo alla comunicazione esterna per far capire, soprattutto, che tende a proteggere e migliorare la vita dei cittadini, a farli anche risparmiare. Con indagini che vanno dai supermercati ai farmaci, dagli aeroporti ai profumi, fino all’uso della moneta virtuale nei videogiochi.

“A volte -spiega Valentino, in un incontro con i giornalisti- , anche delle inchieste su giornali o tv possono dare uno spunto per far partire i controlli. Dobbiamo vigilare sull’attività di concorrenza, cioè che le imprese siano davvero libere nelle loro decisioni, senza accordarsi in cartelli che impongano ad esempio uniformità di prezzi. E poi lavoriamo sulle concentrazioni degli istituti di credito, le fusioni delle banche che hanno necessità delle nostre autorizzazioni. Ma molta della nostra attività riguarda le scelte dei consumatori, che devono essere consapevoli non determinate da pubblicità ingannevoli. L’anno scorso abbiamo comminato sanzioni per un miliardo e mezzo nei confronti delle imprese, con 1,74 miliardi risparmiati nei consumi”.

L’avvocato Valentino è da 3 anni e mezzo all’Autorità che guida da pochi mesi, e accanto ha sempre avuto un’economista di rango come Elisabetta Iossa, con la quale ha condiviso il piano di innovazione per l’Antitrust. “Abbiamo avuto ambedue -spiega la professoressa Iossa- un’esperienza internazionale che ci aiuta ad avere un’ottica aperta. Su 40mila segnalazioni che ogni anno arrivano all’Autorità dobbiamo scegliere quelle che possono avere un maggiore impatto sulla vita dei consumatori. È importante per noi comunicare quello che l’autorità fa, non solo come la scure dell’Antitrust, ma prima ancora nel rendere i mercati più concorrenziali e quindi favorire le dinamiche più sane. I meriti dell’autorità si vedono nel lungo periodo, con tutti i benefici per le imprese perché la concorrenza riesce ad aumentare la dimensione del mercato, spinge ad aumentare la produttività interna e quindi è veramente per il bene del Paese”.

La nuova Antitrust, dunque, intende togliere la maschera cattiva del fustigatore, tra multe e sanzioni e apparire come la patrona della positiva “cultura della concorrenza”, per un mercato di regole condivise. Trasmettere, in definitiva, fiducia nelle istituzioni, contro il pessimismo dilagante.