Hai ricevuto una cartella esattoriale? Occhio all'indirizzo. Così puoi annullarla

Moltissimi avvisi di riscossione sono a rischio annullamento per un errore da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossioni che ha inviato le cartelle esattoriali da indirizzi di posta elettronica certificata non validi o meglio non inseriti nei registri.

Gli atti notificati per via telematica, come spiega Money.it, devono rispettare quanto stabilito dall’articolo 3-bis legge 53/1994: il mittente deve utilizzare esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) che compare negli elenchi pubblici. In caso contrario, l’atto non ha effetti giuridici e la notifica è inesistente.​

Il contribuente che riceve una cartella esattoriale e ha il sospetto che il mittente abbia utilizzato un indirizzo Pec non valido può:

collegarsi al sito istituzionale dell’Ente da cui proviene la missiva e verificare se l’indirizzo Pec è quello effettivo;

verificare che l’indirizzo sia contenuto nei registri pubblici degli indirizzi Pec, IPA, Reginde e Ini-pec.

L’indirizzo ufficiale è protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it. Se il contribuente riceve la cartella da un altro indirizzo di posta che non è negli elenchi, può non considerare la mail. Secondo i giudici, almeno una parte di questi, in questi casi l’invio non è mai avvenuto.