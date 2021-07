Borsa Usa pazzesca: di nuovo sui massimi storici

Il ribasso del Nasdaq 100 e di tutti gli altri indici internazionali è per il momento scongiurato.

Anzi il Toro riparte alla grande.

Il rimbalzone messo in atto da tutti gli indici internazionali e soprattutto dal Nasdaq 100 ci fa riscrivere il capitolo precedente: se sembrava l'inizio non del ribasso ma di una congestione orizzontale non appena qualcuno ha venduto qualcun altro ancora più grosso ha comprato e ci siamo ritrovati di nuovo sui massimi storici.

Potenza di un mercato che non ascolta ragioni. Se guardate il grafico qui sotto su scala settimanale del Nasdaq 100 potete osservare come il rialzo prima era sorretto da 2 trendline ma con il ritracciamento superato di qualche giorno fa siamo tornati alla bellezza di 3 trendline (breve medio e lungo periodo). Della serie che se prima presagivamo una congestione fino a settembre ora siamo costretti a far tornare indietro le parole e a prevedere rialzo e ancora rialzo e ancora rialzo.

Notate, sempre nel grafico qui sopra, come i due punti del Sequential hanno segnato una inversione ciclica .. al contrario. Cioè il mercato era talmente forte che non ha rispettato il ciclo e dopo una minima discesa il Toro è ripartito ben più forte.

Del resto se guardate il grafico che segue qui sotto vediamo come il National Bureau of Economic Research USA ha conferito alla recessione di marzo aprile 2020 il titolo di più breve recessione di sempre e a quella del 2006 - 2009 quella di più lunga recessione di sempre. Noi potremo raccontare ai nostri nipoti di averle viste entrambe e questo sicuramente conferisce una carattere di grande instabilità psicologica a qualsiasi essere umano che voglia in una situazione come questa fare delle previsioni per il futuro.

Se guardate anche il tasso di crescita annuale del PIL USA notate che siamo fuori dalla grazia di Dio: hic sunt leones!

ll mercato immobiliare USA sta assumendo le sembianze di un mostro: stiamo ancora spettando i dati di giugno del Case Shiller index, forse l'indice sull'andamento del mercato immobiliare USA più famoso, ma quelli di aprile testimoniano che il boom è vicino come del resto il fratello povero del Case Shille ovvero l'indice Zillow che invece ha raggiunto livelli lunari.

Se il Case Shiller e il Zillow sono indicatori di prezzo occorre però tenere in considerazione anche quello che è il carburante del rialzo dell'immobiliare: il reddito personale. Quindi un indicatore che io considero particolarmente indicativo è quello che fa il rapporto tra il prezzo medio di una casa (ora negli USA diciamo tra 250.000 e 350.000 dollari) e il reddito mediano da lavoro sempre gli USA. Qui sotto vediamo che in realtà se consideriamo questo indicatore dobbiamo ancora superare il massimo del maggio 2006 e quindi abbiamo ancora davanti spazio per correre. Questo significa che il +15% o il +25% che vediamo qui è là sull'incremento dei diversi prezzi dell'immobiliare USA, comunque li vogliate calcolare, nell'ultimo anno sono un dato che dovremo ancora rivedere al rialzo, che ci piaccia o no. C'è ancora combustibile da bruciare per pompare i prezzi dell'immobiliare e questo combustibile è proprio il rapporto che vedete qui sotto.

Ma in realtà anche in Italia le vendite nel settore industriale mostrano una situazione che spesso nei grandi giornali viene sottaciuta: il trenino della felicità ha ripreso a correre come non succedeva dal 2011 ad oggi.

Le buone abitudini non dovrebbero perdersi mai.

Ma quali sono le azioni su cui scommettere per la settimana entrante?

Facciamo un breve recap per i nuovi sintonizzati sui nostri canali: l’indicatore ITI è lo strumento che permette ai nostri lettori di risparmiare tempo nella selezione delle azioni. Qualsiasi trader che si rispetti, infatti, rischia di passare intere giornate alla ricerca di azioni che crescono in maniera stabile per un periodo prolungato senza particolari scossoni al ribasso. Ecco, l’ITI elenca le azioni che rispettano queste caratteristiche a portata di click: clicca qui per consultarlo ogni giorno free alle ore 18.30

E ora entriamo nel vivo e vediamo l’analisi di sei titoli selezionati oggi per voi:

AZIONI EDILIZIACROBATICA: La congestione iniziata a metà giugno è ancora in corso, anche se inizia a ballare un po’ più di prima. Dall’inizio dell’orizzontalizzazione, tuttavia, non solo i prezzi hanno terminato una corsa al rialzo iniziata in febbraio, ma con loro anche i volumi si sono appiattiti. La curva, nonostante tutto, si avvicina a quei 45° tanto bramati dai trader. Nell’attesa di tornare a vedere un rialzo ci consoliamo con numeri rassicuranti che ci portano a credere ancora nel titolo: da marzo a oggi i prezzi di Ediliziacrobatica sono cresciuti del 129% e la società ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con un valore del venduto di 55 milioni, in crescita del 290%. Solo in giugno l’incremento è stato del 410%.

AZIONI BFF BANK: Bel trend al rialzo per azioni BFF Bank, che a fine giugno ha interrotto la salita ed è andata in congestione. Congestione che, sembra, potrebbe essere al termine. I volumi non ci fanno impazzire, ma ce li teniamo comunque buoni. I prezzi da marzo ad oggi sono aumentati del 56%. Il gruppo ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto di 35,5 milioni di euro, in linea con i risultati dello scorso anno.

AZIONI OFFICINA STELLARE: Azioni Officina Stellare ormai sono nel nostro mirino e direi che il grafico ci racconti da solo il perché. Dopo un inizio d’anno immobile, da giugno prezzi e volumi hanno fatto un salto incredibile e adesso sembrano non volersi più fermare. Interessante anche l’ultima formazione: alla chiusura del triangolo ci aspettiamo un cambiamento di trend: sarà un ulteriore salto al rialzo oppure un periodo di assestamento? La società ha recentemente comunicato di avere siglato con la società ISI – Imagesat International, un contratto dal valore di circa un milione di euro. Questa è stata la prima notizia ufficiale riguardante l’azienda da marzo: come al solito gli investitori istituzionali ci avevano visto lungo anticipando conti e comunicazioni.

AZIONI GABETTI: Crescita verticale, dopo la congestione di metà giugno, per azioni Gabetti, che adesso sfiorano un prezzo di 1.95 e sono caratterizzate da volumi mai visti prima. L’azienda ha recentemente comunicato di voler procedere a completare l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto nel 2013. Il consiglio di amministrazione ha anche deliberato la sottoscrizione di un finanziamento soci con l’azionista di controllo Marcegaglia Investments destinato al soddisfacimento delle esposizioni debitorie dei creditori che derivano dall’accordo di ristrutturazione debiti. Il finanziamento ha una durata di 7 anni. La società ha chiuso i primi tre mesi dell’anno in corso con ricavi operativi cresciuti del 190% a 38,7 milioni di euro.

AZIONI DIGITAL VALUE: Piacere, mi chiamo azioni Digital Value e sono qui per mostrarvi come deve essere un grafico degno dell’ITI: come il mio. Effettivamente il trend che ci troviamo davanti è quasi perfetto: la curva sembra davvero a 45°, la regolarità di trend e volumi è inopinabile e non sembra ci siano segnali di un cambiamento repentino dietro l’angolo. La società ha recentemente comunicato alcune indicazioni riguardati il primo semestre dell’anno, che ha registrato ricavi per 256,6 milioni di euro, in crescita del 21,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I risultati complessivi verranno comunicati il 4 agosto: occhi aperti.

AZIONI GPI: Bel trend, bei volumi e congestione ballerina in atto che potrebbe scoppiare da un momento all’altro (o forse si è appena conclusa). I prezzi da inizio anno sono aumentati di oltre l’80% e oggi sfiorano i 14 euro. E’ da tempo ormai che azioni GPI sono entrate nella schiera degli amici dell’ITI e, per il momento, ci piacciono molto: le aspettative sono state rispettate.