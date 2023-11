Anima mette nel mirino Kairos. Presentata l'offerta a Julius Baer

Anima torna alla carica per Kairos dopo il blitz fallito su Zurich. La società di gestione del risparmio italiana, guidata dall'amministratore delegato Alessandro Melzi d'Eril (foto), avrebbe presentato una proposta di acquisto a Julius Baer, banca svizzera specializzata nelle gestioni patrimoniali per la clientela private, dal 2018 azionista di controllo di Kairos. La proposta di Anima, che riguarda il 100% del capitale di Kairos, godrebbe del supporto dei soci-manager, a cui fa capo il 30% della boutique di asset management: si tratta del co-fondatore e capo degli investimenti, Guido Brera, del capo del reddito fisso, Rocco Bove, del responsabile dell'azionario italiano, Massimo Trabattoni, dell'amministratore delegato, Alberto Castelli, e della sales director, Caterina Giuggioli. La risposta del gestore svizzero, che lunedì prossimo presenterà i risultati trimestrali, è attesa in tempi molto stretti.

Kairos, nata nel 1999 in Italia come asset manager indipendente e alternativo ai grandi player del risparmio gestito, a giugno di quest'anno disponeva di circa 5 miliardi di masse in gestione. Con l'offerta di Kairos, Anima conferma la sua ambizione di crescere come polo aggregante del risparmio gestito in Italia, forte di un nucleo di azionisti tricolore (Banco Bpm, Poste, Fsi, Caltagirone) a cui fa capo oltre il 40% del capitale e che ne sostengono le ambizioni. L'acquisizione di Kairos, se andrà in porto, seguirà quella di fine febbraio di Castello, sgr focalizzata sull'immobiliari e tassello per la crescita nel settore degli investimenti alternativi. Le risorse non mancano: l'ad Melzi d'Eril ha quantificato in mezzo miliardo di euro la potenza di fuoco di Anima, che già gestisce 182 miliardi di masse. In caso di successo Kairos tornerebbe in mani italiane dopo essere stata controllata da Julius Baer per oltre cinque anni.