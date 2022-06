Approvato il bilancio Fininvest 2021: in crescita ricavi e utile, in calo l'indebitamento

Si è tenuta oggi l’assemblea degli azionisti di Fininvest S.p.A., presieduta da Marina Berlusconi e convocata per approvare il bilancio della capogruppo. Durante la seduta è stato anche esaminato quello consolidato. Entrambi sono relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 e documentano gli " eccellenti risultati conseguiti dal gruppo Fininvest nel corso del 2021 ", che non sono stati inficiati dalle gravi e ben note incertezze che gravano a livello planetario in questo primo semestre del 2022.

Come viene sottolineato nel comunicato, alla base degli ottimi risultati ci sono " la svolta positiva fatta registrare dal quadro economico e finanziario in tutto il mondo dopo la drammatica crisi pandemica, e la capacità che il Gruppo ha avuto di reagire alla crisi in modo deciso e tempestivo sul fronte dell’efficienza e del miglioramento dei processi ", fondamentali per permettere al Gruppo di cogliere le nuove opportunità che si sono aperte dalla ripartenza generale. A beneficiarne è stato il conto economico del gruppo Fininvest, " che evidenzia una crescita dei ricavi di oltre il 10%, un ebit positivo pari a 374 milioni di Euro (con una redditività salita dal 6 a quasi il 10%) e un utile di circa 360 milioni di Euro, più che raddoppiato rispetto al 2020 ".

Inoltre, a fronte di " importanti investimenti in acquisizioni strategiche " effettuati da parte sia di Mfe sia di Mondadori, il Gruppo ha registrato nello scorso esercizio " un netto miglioramento della posizione debitoria, con un avanzo di oltre 250 milioni di Euro ". Come si sottolinea nel comunicato, il gruppo Fininvest dimostra di avere una " rassicurante stabilità finanziaria ", che apre le porte a ulteriori possibilità di crescita per il futuro.

Nel comunicato, si rende noto che i " ricavi consolidati del Gruppo Fininvest per l’esercizio 2021 sono stati pari a 3.817,9 milioni di Euro, con un incremento del 10,4% rispetto ai 3.459,1 milioni del 2020 e in sostanziale riallineamento rispetto ai livelli pre-pandemia ". A fronte di questo, il " margine operativo lordo risulta pari a 921,6 milioni di Euro (854,8 milioni di Euro nel 2020) ". Inoltre, il " risultato operativo di Gruppo è positivo per 373,8 milioni di Euro, in netta crescita (+79%) rispetto ai 209,1 milioni di Euro del 2020. L’incidenza sui ricavi sale al 9,8% (nel 2020 era pari al 6%) ", mentre il " risultato netto consolidato è pari a 360,2 milioni di Euro, più che raddoppiato in confronto ai 141,2 milioni di Euro del 2020 e in netto miglioramento anche sul 2019 (220,3 milioni) ".