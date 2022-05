"Scorte alimentari mondiali a rischio": la profezia che spaventa l'Europa

Prosegue senza sosta l’offensiva russa in Ucraina, ma c’è un’altra crisi da non sottovalutare: la crisi alimentare su scala globale. Gli effetti potrebbero risultare disastrosi in determinate aree del pianeta – Africa e Medio Oriente in primis – con il rischio di nuove tensioni politico-sociali. A confermare il quadro di allarme ci ha pensato Josep Borrell.

“L'approvvigionamento alimentare mondiale è in pericolo, principalmente a causa dell'invasione russa dell'Ucraina” , ha spiegato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al termine della riunione dei ministri dello Sviluppo Ue. Nel 2021 Mosca e Kiev erano tra i primi esportatori di cereali e semi di girasole, ha evidenziato il politico spagnolo, rappresentando circa il 50 per cento del commercio mondiale di olio di girasole.

Nel corso del suo intervento ai microfoni dei cronisti presenti a Bruxelles, Borrell ha evidenziato che il Cremlino sta occupando e bombardando parti della terra arabile ucraina: “Si stima che quasi la metà del frumento invernale, quasi il 40% della segale e più del 60% del mais, da raccogliere nell'estate 2022, si trovi in zone a rischio” . Ma non è tutto, purtroppo: “Tra il 20% e il 30% delle superfici di produzione di cereali invernali, mais e semi di girasole in Ucraina rimarranno non raccolte o non saranno piantate questa primavera. Questo per dare un'idea di quanto la capacità agricola ucraina sarà danneggiata dalla guerra”.