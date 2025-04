DoorDash si muove. Obiettivo Deliveroo

Ascolta ora 00:00 00:00

Deliveroo potrebbe diventare l'ennesima azienda britannica a essere inghiottita da una rivale statunitense. DoorDash, che ha sede a San Francisco, ha infatti presentato una proposta da 2,7 miliardi di sterline per acquisire l'azienda di consegne di cibo domicilio quotata a Londra. Il settore è in rapido consolidamento: a inizio anno, ricorda il Financial Times, Prosus ha acquisito Just Eat Takeaway per 4,1 miliardi.

Fondata da Will Shu nel 2013, Deliveroo è approdata in Borsa quattro anni fa con una Ipo molto attesa. La quotazione si è però rivelata una debacle: le azioni hanno perso più di un quarto del valore nel primo giorno di negoziazione. Da allora, l'azienda ha faticato a raggiungere i risultati sperati. A pesare sull'azienda è la concorrenza che si è intensificata nel 2016 con il lancio di Uber Eats nel Regno Unito e con l'inizio delle attività di vendita di generi alimentari anche da parte di un colosso come Amazon. Il vertice di Deliveroo ha fatto sapere in un comunicato che «sarebbe disposto a raccomandare» ai propri azionisti l'offerta di DoorDash, che è pari a 1,80 sterline per azione. Dopo i primi contatti, avvenuti in estate, le due società quindi sono in trattativa; anche se, come ha spiegato Deliveroo, non c'è alcuna garanzia che un accordo si concretizzi.

L'offerta di DoorDash valuta le azioni di Deliveroo con un premio di oltre il 20% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì, quando il titolo del gruppo inglese ha lasciato sul terreno oltre il 60% a 1,47 sterline, contro il prezzo di quotazione di 3,90 sterline. DoorDash dovrà presentare un'offerta vincolante entro il 23 maggio, secondo le norme britanniche sulle acquisizioni.