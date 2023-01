Arriva l'Eni-bond-people: in 5 anni rende più del Btp

Eni annuncia l'avvio dell'offerta a partire dal lunedì 16 gennaio delle prime obbligazioni destinate al pubblico in Italia collegate ai propri obiettivi di sostenibilità.

Le obbligazioni avranno durata 5 anni per un valore complessivo di 1 miliardo. Tale importo, precisa Eni, potrà essere aumentato sino a 2 miliardi in caso di eccesso di domanda. Il lotto minimo è 2.000 euro (pari a 2 obbligazioni), con possibili incrementi pari ad almeno un'obbligazione (per un valore nominale di mille euro ciascuna) e ha un tasso fisso non inferiore al 4,30% (superiore al Btp di pari durata). Il tasso di interesse a scadenza è collegato ai target di riduzione delle emissioni nette di gas serra (Scope 1 e Scope 2) associate al business Upstream e di incremento della capacità installata da fonti rinnovabili. Le obbligazioni saranno quotate sul mercato telematico delle obbligazioni (Mot) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Eni precisa che la Consob ha ieri approvato il prospetto informativo delle obbligazioni, denominate «Eni Sustainability-linked 2023/2028». L'operazione, ricorda la nota, è stata deliberata dal cda di Eni del 27 ottobre 2022 e le obbligazioni perseguono l'obiettivo di finanziare eventuali futuri fabbisogni, di mantenere una struttura finanziaria equilibrata e diversificare ulteriormente le fonti finanziarie. Nell'ambito dell'offerta, è stata richiesta a Moody's, S&P e Fitch l'assegnazione di rating in relazione alle obbligazioni.

«Eni è oggi una società estremamente robusta dal punto di vista finanziario e industriale - ha detto Claudio Descalzi, numero uno del Cane a sei zampe - con un modello di crescita volto a valorizzare al meglio i business legati alla transizione energetica e quelli tradizionali che ne alimentano il successo, anch'essi soggetti al progressivo abbattimento delle emissioni e che continuano a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Con questa consapevolezza vogliamo offrire al pubblico italiano uno strumento di risparmio solido, che possa renderlo partecipe del cammino verso un'energia completamente decarbonizzata, tecnologicamente avanzata e diversificata, e dell'ulteriore consolidamento della nostra capacità determinante di garantire la sicurezza energetica al Paese».

Sarà possibile aderire on-line fino a venerdì 20 gennaio, con offerta fuori sede fino a venerdì 27 gennaio e/o recandosi in filale fino a venerdì 3 febbraio, salvo chiusura anticipata. Le obbligazioni saranno emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al prezzo di 1.000 euro per ciascuna obbligazione, avranno decorrenza dal 10 febbraio 2023, e il capitale sarà rimborsato interamente alla scadenza del prestito (10 febbraio 2028).