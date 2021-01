Autogrill aumenta il capitale: Il primo passo per essere leader

La posta in gioco è la futura leadership internazionale del Gruppo Autogrill. Il consiglio di amministrazione di Autogrill S.p.A. (Milano AGL IM) ha deciso di sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, che si terrà il 25 febbraio 2021, la delega quinquennale ad aumentare il capitale sociale. Importo massimo complessivo: 600 milioni di euro, da completare entro il primo semestre 2021.



Una mossa chiave per conseguire gli obiettivi strategici del Gruppo Autogrill, che punta al consolidamento e al rafforzamento della sua leadership internazionale. Ma il risultato passa dal rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo. Avere più risorse significa poter fare più investimenti per proseguire il percorso di crescita e innovazione del Gruppo e per cogliere, con la massima tempestività, le eventuali opportunità offerte dal mercato. “La proposta di delega - si nel comunicato stampa- è motivata dall’esigenza di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e rapidità di esecuzione per cogliere le condizioni di mercato più favorevoli al perfezionamento dell’operazione, tenuto anche conto dell’attuale contesto caratterizzato da perduranti incertezze”.



Passaggio decisivo, in vista dell’aumento di capitale, è l’accordo con un consorzio di banche internazionali per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni necessarie a incrementare il capitale. Si tratta di un pre-underwriting agreement ai sensi del quale - subordinatamente ad alcune condizioni in linea con la prassi di mercato – le banche si impegneranno a sottoscrivere e a liberare delle nuove azioni fino ad arrivare all’importo massimo dell’aumento di capitale concesso con delega al cda. “Dopo un 2020 che ci ha visti impegnati a minimizzare l’impatto negativo della pandemia - ha dichiarato Gianmario Tondato Da Ruos, Group CEO - oggi, con una maggiore visibilità in un contesto in cui ancora permangono forti fattori di incertezza, iniziamo un percorso di rafforzamento patrimoniale per assicurarci maggiore flessibilità finanziaria e per cogliere eventuali opportunità che potrebbero presentarsi”.