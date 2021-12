Autogrill migliora guidance 2021. Confermati obiettivi 2024

Alla luce dei risultati delle iniziative di gestione dei costi implementate nel corso dell’anno, Autogrill ha annunciato la revisione al rialzo della guidance 2021 di Gruppo. Un risultato che soddisfa i vertici aziendali di Autogrill, che ora prevede di chiudere l'anno con un risultato netto underlying negativo tra 170 e 150 milioni di euro, in miglioramento rispetto alla stima effettuata tre mesi fa, a settembre, quando si prevedeva un risultato netto negativo tra 200 e 160 milioni di euro.

Nell'ultima stima di dicembre 2021 sono state migliorate anche le stime previsionale del margine 'underlying' sul risultato operativo, ossia l'ebit margin underlying. Ora il margine è stimato tra (circa) -2,5% e -1,5% mentre a settembre era atteso tra -4% e -2%. Sono state migliorate anche le stime sui flussi di cassa liberi, ovvero il free cash flow, ora attesi tra i 35 e i 50 milioni di euro. Una stima in forte rialzo a fronte della precedente previsione, che collocava il free cash flow tra -15 e +30 milioni. Non sono state modificate le stime sui ricavi, che restano invriati rispetto alle stime precedenti, che prevedono un range tra 2.3 e 2.6 miliardi di euro. Non cambia nemmeni la stima sul rapporto capex/ricavi, che resta non superiore al 6%.

Autogrill ha comunicato che non cambiano gli obiettivi al 2024, che prevedono ricavi per 2.4 miliardi di euro, margine 'underlying' sul risultato operativo circa al 6%, ossia superiore di circa 140 punti base rispetto al 2019. Inoltre, rimane invariata anche l'incidenza degli investimenti sui ricavi, che è prevista tra il 4,8% e il 5,4% e il free cash flow che è stimato tra 130 e 160 milioni di euro.

Nella sua nota, Autogrill sottolinea che il free cash flow esclude acquisizioni, cessioni e relativi costi e oneri non ricorrenti, legati al rimborso anticipato dei debiti, nonché eventuali dividendi pagati agli azionisti del gruppo e ai soci di minoranza delle controllate, e altri movimenti del patrimonio netto. Inoltre, nella voce "ricavi", non sono inclusi i ricavi dalla vendita di carburante, i quali sono esclusi dall’approccio manageriale, in linea con la metodologia applicata dal management per l’analisi dei dati del Gruppo. I rapporti percentuali si riferiscono a tali dati.