Arriva la botta "divieti di sosta". Chi rischia davvero un salasso

Una vera e propria rivoluzione: l'ha definita così l'Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, dopo aver letto il testo del disegno di legge di conversione del decreto Semplificazione - da poco approvato in Senato - nel quale sono state inserite delle importantissime novità per il Codice della strada che ora si fa bike friendly al fine di stimolare e tutelare la mobilità alternativa all'automobile. La nuova mini-riforma, "nascosta" nel dl, introduce dei sostanziali cambiamenti: previo ok del prefetto, si potranno posizionare gli autovelox anche nelle strade urbane di quartiere e locali, mentre oggi sono previsti solo per le strade a scorrimento veloce. Ma soprattutto è evidente l'intenzione di non lasciare tregua a nessuna forma di sosta selvaggia.

All'articolo 12-bis dedicato alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata, si legge che il sindaco avrà la possibilità di affidare il potere sanzionatorio anche ai dipendenti comunali o alle società (pubbliche o private) che gestiscono le strisce blu: in tal modo potranno effettuare multe se l'auto dovesse essere mal parcheggiata, occupando " uno spazio minimo indispensabile a compiere le manovre necessarie " ma solamente " nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento o a pagamento ". Se la tua autovettura è parcheggiata davanti a un cassonetto dell'immondizia, potrai ricevere una sanzione non solo dal vigile ma anche dal netturbino.

La stangata sui divieti di sosta

Anche ai controllori degli autobus è stato affidato il compito di regolare la sosta, la fermata e la circolazione sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. Idem per i dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani alla pulizia delle strade; tuttavia va specificato che le loro multe sono limitate alle violazioni " connesse all’espletamento delle predette attività ". I dipendenti comunali autorizzati potranno procedere, se necessario, anche alla rimozione dei veicoli. Gli ausiliari per il traffico beneficeranno di maggiori poteri in materia di sanzionamento nei divieti di sosta.