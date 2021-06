Addio al bancomat per i correntisti "arancioni": cosa cambia dall'1 luglio

I bancomat in Italia del gruppo olandese Ing sono 62, ma dal primo luglio non saranno più operativi. I clienti della banca, 1,3 milioni, che vorranno prelevare potranno farlo solo attraverso gli Atm di altre filiali bancarie secondo le condizioni economiche previste dal contratto e dovranno versare assegni inviandoli tramite casella postale. Tutte le altre operazioni, invece, saranno svolte attraverso il sito ing.it, l’app Ing, il servizio clienti Ing e la chat. L’obiettivo dichiarato e di andare verso la modernità.

"Stiamo evolvendo verso un modello cashless e sempre più mobile first. Questo per rispondere alle preferenze dei nostri clienti" , è stata la spiegazione di Alessio Miranda, Country Manager di Ing in Italia. Si tratta di una mossa abbastanza sorprendente, chissà che non sia precorritrice. A quanto pare, la gestione del contante è diventata un'attività non più strategica né profittevole per le banche, soprattutto dopo la diffusione dell'utilizzo sempre maggiore dei canali digitali.

Ma la rivoluzione di Ing non si limiterà ai bancomat: anche diverse filiali verranno chiuse. In Italia caleranno le serrande le agenzie presenti nelle città di Trieste, Mestre, Vicenza, Genova, Cagliari, Firenze, Catania, Bergamo, Verona e Monza. Tra filiali e Arancio Store, le strutture passeranno complessivamente da 30 a 23. Ma cosa succede ai clienti dal punto di vista economico? Ritirare i soldi agli Atm di altre banche cosa comporta? I clienti di Ing Italia diventati tali prima di novembre 2018 non pagano alcuna commissione sui prelievi superiori ai 50 euro, mentre pagano 0,45 euro per i prelievi inferiori ai 50 euro.

I clienti a partire da novembre 2018 non pagano alcuna commissione sui prelievi con “modulo zero vincoli” (cioè con accredito dello stipendio/pensione o di almeno mille euro al mese su conto corrente arancio) mentre pagano 0,75 euro senza “modulo zero vincoli”. La banca Ing ha attivato anche dei canali di comunicazione. Per eventuali problematiche è a disposizione il seguente contatto telefonico: 02.89.66.59.87. In presenza di malfunzionamenti del sito, oppure dell’app è attivo il numero 800.71.71.73 (raggiungibile da rete fissa); per la rete mobile o estero è attivo il numero 02.999.67.89