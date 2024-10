Banco, Fsi e Bcc Iccrea sfidano Nexi con Numia

Ascolta ora 00:00 00:00

Prende corpo il secondo polo italiano dei pagamenti digitali. La neonata Numia, frutto dell'unione delle forze tra Bcc Iccrea, fondo Fsi e Banco Bpm, va ad arricchire la competizione nel settore della monetica e parte con una potenziale quota di mercato superiore al 10% (8 milioni di carte e 400 mila Pos per oltre 100 miliardi di euro di transato all'anno). Il closing della partnership tra le tre entità arriva oltre un anno dopo l'accordo che vide Banco Bpm sposare il progetto di Bcc Pay nonostante le avance per la sua monetica arrivate da altri big player quali Nexi, leader indiscusso in Italia, e la francese Worldline. La terza banca italiana ha ricevuto per le attività conferite un corrispettivo immediato di 500 milioni con una componente per cassa upfront di oltre 200 milioni. Banco Bpm e Bcc Iccrea avranno ciascuna una partecipazione del 28,6% di Numia Group - che controlla Numia - mentre il fondo Fsi deterrà quasi il 43%. A livello di ampiezza il network racchiude quasi il 20% delle filiali bancarie in Italia sommando le oltre 1.300 filiali di Banco Bpm, i quasi 2.500 sportelli delle 114 Bcc del gruppo Bcc Iccrea e altri 200 sportelli di altre banche che negli ultimi 12 mesi sono divenute clienti di Numia. «La monetica è una leva fondamentale per accrescere il dialogo con l'economia reale a beneficio di Pmi e famiglie, in un mercato che per noi oggi conta circa 230.000 Pos, oltre 4 milioni di carte e un transato complessivo di 60 miliardi», ha spiegato Mauro Pastore, direttore generale del gruppo Bcc Iccrea.

«La nostra rete è già al lavoro per portare il brand Numia su tutti i nostri merchant, con un ritmo da subito superiore alle aspettative», gli fa eco l' amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna (in foto), che vede la partnership come un ulteriore canale di sviluppo e diversificazione delle fonti di ricavo. Nel neo costituito consiglio di amministrazione di Numia spiccano i nomi di Massimo Arrighetti e Fabio Pugini, confermati rispettivamente come presidente e amministratore delegato.