BetterTogether, 30mila visitatori per le fiere moda di primavera

Chiuse con 29.468 presenze fra visitatori professionali e buyer - equamente ripartite tra Italia ed estero - le manifestazioni dedicate al “sistema moda”riunite sotto il claim #BetterTogether, che si sono svolte in Fiera Milano: MICAM, Salone Internazionale della Calzatura, MIPEL, Salone Internazionale della Pelletteria e dell’accessorio moda, THE ONE MILANO, Salone dell’Haute-à-Porter e HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio hanno dimostrato ancora una volta che insieme si può fare fronte comune alla difficile situazione internazionale.

Le rassegne, supportate da ICE - Agenzia per la Promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno presentato un’offerta espositiva di oltre 1400 brand con il meglio della produzione - collezioni e oggetti che si sono distinti per innovazione, design, creatività e saper fare industriale e artigianale di ciascun settore - trasformando il quartiere fieristico in un momento di business e di confronto nato da un progetto unico e condiviso che ha dimostrato la forza della manifattura italiana di qualità.

Le fiere inoltre si sono confermate, grazie a un importante programma congressuale e di eventi, un momento insostituibile per approfondire i temi di più stretta attualità come la digitalizzazione, il metaverso e i nuovi modi di fare retail, sempre più legati ai big data. Un’attenzione particolare è stata riservata poi alla sostenibilità e allo slow fashion, declinate sia sul piano espositivo che talk e negli approfondimenti.