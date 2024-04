BF avanti su tutti i fronti: ricavi vicini a 1,4 miliardi

Il gruppo BF (in foto l'ad Federico Vecchioni) ha chiuso il 2023 con un valore della produzione consolidato di quasi 1,39 miliardi, in crescita rispetto agli 1,12 miliardi dell'esercizio precedente. L'Ebitda è ammontato a 75 milioni, in aumento rispetto ai 57 milioni del 2022. Il dato è superiore alle stime per il 2023 (circa 70 milioni). L'Ebit dell'ex Bonifiche Ferraresi si è attestato a 30 milioni (20 milioni nel 2022) dopo aver computato ammortamenti e svalutazioni per 41,8 milioni (33,4 milioni nel 2022), principalmente per effetto dell'entrata in funzione dei nuovi investimenti. Il risultato della gestione finanziaria del 2023 è stato negativo per 25,1 milioni (nel 2022 era negativo per 6,6 milioni) e ha risentito dell'incremento dei tassi di interesse e della presenza per 12 mesi nel 2023 del ramo d'azienda conferito da Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa in Cai (Consorzi agrari d'Italia), determinando un risultato ante imposte positivo pari a 4,8 milioni contro un risultato ante imposte positivo del 2022 pari a 13,6 milioni. L'utile netto è così ammontato a 4,2 milioni contro i 9,3 milioni del 2022. L'indebitamento finanziario netto si è attestato al 31 dicembre 2023 a 8 milioni e comprendeva 62,1 milioni riferibili alla contabilizzazione dei contratti di locazione, prevalentemente immobiliari. Il dato è in notevole discesa rispetto ai 180 milioni rilevati al 31 dicembre 2022 per gli effetti dell'aumento di capitale il cui impatto finanziario è stato di 299 milioni di euro.

L'assemblea degli azionisti è stata convocata per il 22 maggio a Milano al fine di deliberare la distribuzione di un dividendo unitario di 0,044 euro, in aumento del 10% rispetto agli 0,04 euro erogati per l'esercizio 2022.