Controllate la bolletta: quanto si paga davvero a gennaio

Ci si avvia verso un inizio dell’anno 2022 molto difficile per i contribuenti italiani, i quali, nonostante il governo stia cercando di correre ai ripari per calmierare i costi delle bollette, dal primo gennaio subiranno una stangata annunciata a più riprese. Ma cosa aumenterà in maniera considerevole, tanto da preoccupare migliaia di famiglie in ogni parte d’Italia?

La crescita dei prezzi di gas ed energia elettrica

A subire i maggiori incrementi saranno il gas, che dovrebbe arrivare a costare 1,55 euro al metro cubo, facendo registrare un +61%, e l’energia elettrica che, con i 43,8 centesimi al chilowattora, aumenterà del 48%. Dati allarmanti, snocciolati da Nomisma Energia che giungono nelle festività natalizie, quasi ad avvisare i consumatori dell’arrivo di un anno catastrofico dal punto di vista economico.

Le nuove povertà

Non sono poche le famiglie che avranno serie difficoltà a pagare le bollette. L’Ipsos stima che il 19% dei nuclei familiari non saranno in grado di assolvere al pagamento di gas e luce. Sull’argomento è stata effettuata una ricerca ad hoc denominata: “Gli italiani e la povertà energetica”, promossa per conto del Banco dell’Energia, una Onlus creata da A2A che raccoglie le donazioni per sostenere progetti che, con l'ausilio di molte organizzazioni non profit di provata esperienza e serietà, si impegnano ad aiutare persone e famiglie che rischiano di scivolare in condizioni di povertà a ritrovare tranquillità economica.

Gli impianti sportivi in Lombardia

L’incremento dei costi delle bollette, come riporta Qui Finanza, potrebbero creare problemi ai molti impianti sportivi presenti in Lombardia. Lo dichiara “Arisa”, il sodalizio regionale imprese dello sport aderente a Confcommercio, che lancia un grido d’allarme. L’aumento dei prezzi dell’energia elettrica potrebbero mettere in ginocchio in particolare le piscine, tra le strutture sportive maggiormente colpite dalle restrizioni per il Covid-19.

Le soluzioni del governo

Il governo Draghi è ben conscio delle difficoltà delle famiglie e delle imprese e ha previsto nella manovra economica un emendamento che dà la possibilità ai contribuenti di dividere in dieci rate il pagamento delle bollette di luce e gas emesse tra gennaio e aprile 2022, un modo per garantire una boccata d’ossigeno ai consumatori, ma con risolve in maniera strutturale il problema.