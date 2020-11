Bonus, indennizzi, trasporti: la bozza del decreto Ristori bis

Dal raddoppio dei ristori per le attività chiuse nelle zone rosse allo stop per la seconda rata Imu, dal credito d'imposta al 60% sugli affitti di ottobre, novembre e dicembre alla sospensione dei contributi previdenziali per i dipendenti, passando per i congedi parentali e bonus babysitting fino a mille euro. Prende forma la bozza del decreto Ristori bis, il pacchetto di provvedimenti economici messi a punto dal governo con uno stanziamento di quasi due milioni di euro per supportare professionisti e attività che subiranno le conseguenze delle misure più stringenti introdotte dall'ultimo Dpcm.

Il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi in serata dopo la riunione preconsiglio dei tecnici. A quel punto il decreto potrebbe essere approvato. Se così non fosse, la fumata bianca slitterà probabilmente a domani. In ogni caso emergono già diverse indiscrezioni riguardanti i punti principali del famigerato dl Ristori bis.

I punti principali del dl Ristori

Intanto sarà previsto il semaforo rosso al pagamento della seconda rata dell'Imu per gli immobili e le pertinenze delle attività colpite dalle restrizioni del dpc anti-Covid nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

Il provvedimento dovrebbe quindi disporre " la sospensione dei versamenti contributivi " previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori delle zone rosse, arancioni e gialle colpiti dalle restrizioni per contenere i contagi del Covid. E questo indipendentemente dalla perdita di fatturato.

Capitolo famiglie. Chi, lavoratore dipendente, ha un figlio alle medie, a casa con la didattica a distanza per effetto del Dpcm, avrà diritto al congedo parentale retribuito al 50% se non può svolgere le sue mansioni in smart working. Per i lavoratori non dipendenti arriva invece un bonus babysitting fino a mille euro, sempre se non è possibile il lavoro agile.

Per chi dovesse entrare successivamente nella zona con maggiori restrizioni ci sarà un automatismo. " Un fondo ad hoc per mettere risorse in caso di variazioni tra zone gialle, arancioni e rosse ", ha assicurato l'esecutivo. Sarà poi istituito il "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore " per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato. Avrà " una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021 ".

Trasporto pubblico e indennizzi

Arriveranno 300 milioni per il trasporto pubblico locale in vista del 2021. Fino a 100 milioni potranno essere anche usati per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 " per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del Covid-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità ".

Scendendo nel dettaglio, come sottolinea l'agenzia Agi, bar, gelaterie riceveranno il doppio e non il 150% dell'importo incassato prima dell'estate con il decreto Rilancio visto che, invece di chiudere alle 18, rimarranno con la serranda abbassata per l'intera giornata. Lo stesso varrà per i ristoranti (prima indennizzati al 100%) e i negozi (esclusi dal precedente provvedimento), anch'essi chiusi se in fascia rossa. Previsti ristori anche per musei, centri commerciali - e per le attività di ristorazione al loro interno - e trasporti ma non solo.