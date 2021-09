Bonus terme: cosa fare per avere 200 euro

Manca poco per il click day che permetterà di ottenere il bonus terme, lo sconto che consentirà di coprire nella misura del 100% , fino ad un massimo di 200 euro, il costo dei servizi termali. Risale al primo luglio scorso il decreto legge con quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato attuazione al nuovo incentivo il cui fine è quello di sostenere i cittadini nell’acquisto di servizi termali in centri accreditati. Scopriamo di cosa si tratta e cosa occorre fare.

Cos’è il bonus terme

Il bonus terme nasce per dare sostegno ai centri termali perché durante i mesi dell’emergenza Covid hanno subito un duro colpo. Allo stesso tempo rappresenta anche un sostegno per i cittadini che ne vorranno fare uso. Con uno stanziamento totale di 53milioni di euro, si creerà un incentivo per gli utenti più “veloci” che vorranno usufruire dei servizi termali spendendo poco o addirittura niente. Il bonus infatti permette di rimborsare il 100% del pacchetto acquistato fino ad massimo di 200 euro. La parte che supera l’importo indicato sarà completamente a carico del cittadino. Come si legge all’articolo 6 del decreto di attuazione “Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono”.

Quando il click day?

Manca poco per il click day che permetterà di accedere al servizio. La piattaforma per poter fare richiesta del bonus sarà attivata tra la metà e la fine del mese di ottobre. Sarà Invitalia a dare le indicazioni necessarie per iscriversi al sistema di abilitazione del servizio. Dal momento che è stato previsto un budget, il numero dei bonus sarà limitato e occorrerà avere dita veloci per aggiudicarsi il sostegno economico sperando che il sistema non vada in tilt. Da quello che si apprende, sarebbero circa 250 mila i voucher disponibili. Importante: il bonus non è cedibile a terzi soggetti, né a titolo gratuito, né sottoforma di pagamento. Il buono non contribuisce a formare reddito imponibile dell’utente e non assume rilevanza ai fini del computo dell’Isee.

Chi potrà usufruirne?

Per poter ottenere il bonus, oltre alla velocità servono pochi requisiti. Bisogna essere cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare. Si potrà beneficiare del buono prenotando, tra quelli elencati nella piattaforma, i servizi termali più vicini o che rispecchiano il proprio interesse.