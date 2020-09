Borse e accessori in pelle, collezioni e novità a Mipel in Fiera Milano

Nuove collezioni, stile e qualità della pelletteria, borse e accessori in pelle, tornano in fiera per l'edizione 118 di Mipel che si tiene dal 20 al 23 settembre nel padiglione 1 di FieraMilano-Rho. La manifestazione internazionale, organizzata con il sostegno del ministero degli Affari Esteri e di Agenzia Ice e patrocinata dal Comune di Milano, si presenterà in un format ridotto rispetto al passato ma comunque rinnovato.

“La nostra presenza non è mai stata messa in discussione nonostante le numerose difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare in termini organizzativi - spiega Franco Gabbrielli, presidente di Mipel –. Per noi questa edizione segna una linea di demarcazione molto importante: presentarsi uniti a questo appuntamento è fondamentale, vuol dire fare squadra e fronte comune in una situazione che ha colto tutti impreparati, vuol dire avere a cuore il settore e cercare insieme di rilanciarlo. È questo il messaggio che abbiamo condiviso con i nostri espositori storici e nuovi e in generale con tutti i pellettieri italiani dando loro appuntamento a Milano”.

“Avremo circa 90 brand che, confermando la loro presenza, hanno dato una grande dimostrazione al mercato: la pelletteria italiana ha voglia di ripartire - gli fa eco aggiunge il direttore generale Danny D’Alessandro –. Si tratta di numeri ovviamente più ridotti rispetto a quelli a cui siamo abituati, ma non abbiamo mai avuto un dubbio sul confermare l’edizione: Mipel è un momento strategico preziosissimo per il settore, le aziende e i buyer oltre che per fare business vengono per confrontarsi tra loro, aggiornarsi sulle novità e sui trend di settore, prendere ispirazione, incontrarsi e tutto questo manca da ormai sette mesi. É ora di tornare a guardarsi negli occhi, seppure con una mascherina davanti la bocca”.

NOVITÁ E CONFERME

La manifestazione “trasloca” all’interno del padiglione 1 di FieraMilano-Rho e ospita tre aree speciali: confermata l’Area Trend per l’occasione trasformata rispetto al passato, confermata anche la Mipel Square che ospita talk e seminari.

Interessante novità l’area del progetto MISS MIPEL nato con l’idea di promuovere l’unicità e il valore della pelletteria italiana nel mondo. Nel Paese della qualità, il progetto Miss Mipel è stato sviluppato con l’idea di “nutrire” il settore duramente colpito dall’inusitata crisi offrendo ai produttori un’occasione per mettersi in mostra e confrontarsi con idee fresche e nuove. Oltre a proposrsi all’estero, sia tramite l’e-commerce che i numerosi pop-up store che sono in corso di elaborazione, anche grazie al sostegno del ministero degli Affari e di Agenzia Ice. Grazie al sostegno pubblico, la manifestazione ha rafforzato le attività di comunicazione sia della fiera tradizionale che di quella digitale, avviato il progetto MISS MIPEL e investito nella ricerca, selezione e ospitalità di buyer internazionali.

MIPEL DIGITAL TRADE SHOW: il digitale supporta il tradizionale

A completare l’offerta di servizi pensati per supportare i brand partecipanti c’è il Mipel Digital Trade Show, l’evento virtuale che partendo il 15 settembre anticiperà leggermente l’inizio della fiera fisica integrandosi poi ad essa in modo da garantire la massima visibilità agli espositori partecipanti nei confronti di quei visitatori internazionali che, per motivi legati all’emergenza sanitaria mondiale, non potranno viaggiare. Così i visitatori potranno effettuare i loro ordini, incontrare virtualmente i brand partecipanti, visionare le nuove collezioni SS2021 e scoprire le novità del settore.

Il partner scelto da Mipel per inaugurare l’inizio di questo percorso digitale è NuORDER, piattaforma leader dell’e-commerce fashion B2B. Gli espositori potranno beneficiare degli strumenti di marketing come i cataloghi digitali, le line sheets, immagini a 360° e lo showroom virtuale, il tutto orientato ad incrementare le vendite. Il Mipel Digital Trade Show accompagnerà I brand presenti nella loro campagna vendite per due mesi fino al prossimo 15 novembre.

IL PROGETTO ITALIAN START UP

In una delle aree principali della manifestazione c'è spazio dedicato a una selezione di giovani designer italiani che si sono distinti per l’idea creativa del progetto. Con questo progetto, dal nome “Italian Startup", MipeL e Agenzia Ice ribadiscono il sostegno alle realtà emergenti al fine di trovare modi sempre nuovi per valorizzare e promuovere la creatività e il genio italiano.

#STRONGERTOGETHER

La manifestazione si terrà in contemporanea, totale o parziale, con le altre principali fiere della moda: Lineapelle – A New Point of View (22-23), Micam (20-23), TheOneMilano (20-23) e Homi – Fashion & Jewels (19-22). I cinque saloni, che già da tempo mostrano una grande sinergia, si presentano ancora più compatti nel segno di #strongertogether, un messaggio forte di unione della filiera fashion e lifestyle italiana rivolto al mercato espressione del coraggio e della voglia di ripartenza che caratterizzano le manifestazioni.