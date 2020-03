Borse, ecco come aprono dopo il bazooka della Bce: vola Piazza Affari

Il bazooka da 750 miliardi di dollari varato nella serata di ieri dalla Bce di Christine Lagarde, insieme alle contromisure preannunciate negli Stati Uniti e in Australia, si ripercuotono sui mercati globali, non riuscendo però a calmarmi quanto sperato. Per esempio, le Borse cinesi hanno aperto in lieve rialzo dopo l'intervento della Banca centrale europea per l'emergenza coronavirus, con l'eccezione di Hong Kong, che inizialmente cedeva lo 0,32% e poi il 2,76%. A seguire sono andate un rosso anche tutte le altre Borse asiatiche: Tokyo perde l'1,08%, Shanghai cala dell'1,10%, Seul del 7,95%, Taiwan del 5,8%.

Nel Vecchio Continente, invece, le Borse europee hanno aperto miste dopo il piano da 750 miliardi di euro lanciato ieri sera dalla Bce: Londra sale dello 0,47%. Milano avanza dell'1,95%. Francoforte perde lo 0,2%, Parigi e Madrid sale del 2,52%. A seguire, Londra ha ceduto lo 0,45%, Francoforte lo 0,11%, mentre Parigi ha avanzato dell'1,4%, Madrid del 2,6% e Milano è andata in rally a +3,6%.

Piazza Affari ha accellerato ulteriormente al rialzo nelle primissime fasi di seduta con il Ftse Mib a +4,60% e 15.812 punti; All Share +4,42%. La Borsa valori, in linea con gli altri listini europei, trae forza dalle rassicurazioni della Bce che farà tutto quanto in suo potere per sostenere l'economia dell'Eurozona. Numerosi i titoli sospesi (Atlantia, Italgas, Poste, Teelecom Italia, Tenaris), tra cui Snam che segna un 'teoricò nel giorno in cui sono stati diffusi i conti del 2019. Euforici i big dell'energia (Eni +3,38%, Enel +3,48%); ben intonati gli industriali (Fca +1,80%, Pirelli +5,86%) e Juventus Fc +3,44. Volano i finanziari e i bancari in particolare: Unicredit +7,74%, Intesa Sanpaolo +4,06%, Generali +4%, Bper +5,02%, Ubi +5,85%.

Il clima generale dei mercati mondiali, comunque, rimane fortemente incerto a causa della pandemia del coronavirus. Il mercato è preoccupato per l'entità dell'impatto del blocco totale delle attività sull'economia, nonostante l'impegno di autorità politiche e monetarie a livello globale per attutire le conseguenze del dilagare del virus. Nella notte la Bce ha annunciato l'avvio di un nuovo programma di acquisto di titoli del settore pubblico e privato per contrastare i gravi rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l'area dell'euro rappresentate dall'epidemia Covid-19. Questo nuovo programma, il Pandemic Emergency Purchase Programme (Pepp) avrà una dotazione complessiva di 750 miliardi di euro.

Intanto la Reserve Bank of Australia, la banca centrale australiana, ha tagliato di nuovo i tassi di 25 punti base, per la seconda volta dall'inizio del mese. I tassi sono stati abbassati allo 0,25%, però i listini asiatici non l'hanno presa bene, come appunto registrato. Negli Stati Uniti, invece, sono in arrivo le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e l'indice anticipatore.

La giornata odierna, inoltre, sarà movimentata anche dalla riunione di politica monetaria della banca centrale della Svizzera e della Turchia.