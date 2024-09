Bpm convoca i sindacati. "Ma il tavolo è unitario"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo capitolo della faida bancario-sindacale che sta andando in onda al Banco Bpm dal 27 giugno scorso. Ieri la banca (in foto l'ad Giuseppe Castagna) ha scritto alle rappresentanze confederali interne una lettera di fuoco, nella quale, in sintesi, si esclude ogni trattativa sindacale su tavoli separati (la partita riguarda gli esodi ed elementi di contrattatzione di secondo livello). L'unico tavolo a cui la banca si siederà è quello unitario, dove oltre alle tre sigle confederali si siedano anche tutte le altre. «Non esiste né tanto meno è mai stata riconosciuta da chicchessia alcuna prerogativa che vi consentirebbe di imporre o pretendere «tavoli separati» si legge nella lettera inviata a First Cisl, Fisac Cgil e Uilca. La comunicazione fa seguito alla vertenza che sembrava chiusa con la conciliazione firmata al tribunale di Milano il 5 settembre scorso, nella quale il giudice aveva invitato la banca a riaprire il tavolo, auspicando la partecipazione unitaria. A fronte di tale indicazione, i sindacati hanno rinunciato al ricorso presentato contro la banca. Che a sua volta ha accettato di ritirare un comunicato aziendale contro i confederali.

Nella missiva di Bpm ai tre confederali si legge che «vi siete assunti la responsabilità di proporre un ricorso stragiudiziale» al quale «abbiamo debitamente replicato, nella sede giudiziaria da voi così adita, dimostrando che la pretesa dei «tavoli separati» non può essere imposta da questo o quel soggetto con pregiudizio verso gli altri soggetti». Inoltre «abbiamo altresì replicato che il contratto nazionale prevede l'utilizzo del tavolo unico per tutte le sigle» che lo firmano. Replicando poi che sia la giurisprudenza, sia la Cassazione escludono che una o più sigle possano imporre tale modalità. Nessuna particolare replica è stata da voi fornita. Anzi: avete rinunziato al ricorso, il che è dirimente».

Per tutti questi motivi la banca intende proseguire nella strada indicata dal giudice nella conciliazione firmata peraltro da tutte le parti, considerando il tavolo unitario come unico metodo ammesso. E ha confermato la convocazione del tavolo unitario per oggi.