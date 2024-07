Buffett riduce la presa su Bofa, banche italiane al test dei conti

Ascolta ora 00:00 00:00

Warren Buffett alleggerisce la propria quota in Bank of America proprio nella settimana in cui il colosso bancario di Charlotte ha diffuso i numeri trimestrali che hanno segnato utili oltre le attese, anche se in calo del 7% rispetto a un anno prima. Buffett attraverso la sua Berkshire Hathaway ha venduto circa 33,9 milioni di azioni di Bank of America per un controvalore di 1,48 miliardi di dollari. Il più celebre investitore al mondo detiene ancora una quota consistente di circa 999 milioni di azioni Bofa, rimanendo uno dei suoi maggiori azionisti.

Le banche saranno sotto i riflettori anche in Italia nei prossimi giorni con l'avvio della stagione delle trimestrali in Piazza Affari. Il confronto sarà impegnativo visto che gli istituti di credito tricolori sono reduci dagli utili record del primo trimestre (6,3 miliardi di profitti complessivi per le sette maggiori banche quotate). Gli analisti di Jefferies ritengono che, grazie principalmente a tassi di interesse alti per un periodo di tempo più prolungato, il margine netto di interesse si confermerà superiore rispetto a quanto stimato dalle banche e non esclude quindi l'arrivo di alcune revisioni al rialzo delle stime elaborate dal comparto per l'intero anno.

Come di consueto sarà Unicredit ad aprire le danze con il rilascio dei conti il 24 luglio. Il consensus degli analisti indica per l'istituto di piazza Gae Aulenti un utile netto di 2,34 miliardi di euro rispetto ai 2,6 miliardi del primo scorcio dell'anno. L'altra big bancaria, Intesa Sanpaolo, diffonderà i conti il 30 luglio.

Il consensus di Bloomberg prevede un utile netto pari a 2,3 miliardi di euro nel secondo trimestre per la banca guidata dall'ad Carlo Messina, sostanzialmente stabile rispetto a quello riportato nei primi tre mesi dell'anno. Invece per i riscontri di Banco Bpm, Bper e Monte dei Paschi bisognerà aspettare il prossimo 6 agosto.