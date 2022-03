I veri errori che fanno esplodere la bolletta

La guerra in Ucraina ha acuito in maniera esponenziale la crisi economica mondiale. Dopo i disastri della pandemia da Covid-19, il conflitto in pieno Occidente ha creato ulteriori problemi ai cittadini europei e italiani. Conseguenza dei bombardamenti sono stati gli aumenti considerevoli dei prezzi dell’energia elettrica e del gas e, nonostante i vari governi cerchino di calmierare i costi, le bollette pesano enormemente sulle tasche delle famiglie e delle imprese. Diventa indispensabile, quindi, risparmiare quanto più possibile sui consumi, non solo in casa, ma anche nei servizi pubblici. L’esempio dei monumenti delle città d’arte, al buio per più ore, è indicativo della direzione che è stata intrapresa. Ma i nuclei familiari come possono fare per diminuire il costo delle bollette di luce e gas?

Qual è il motivo dell’incremento dei prezzi di energia elettrica e gas

L’Italia, come riporta il portale Proiezioni di borsa, è costretta a importare il gas per soddisfare le esigenze dei cittadini e per produrre energia elettrica. È evidente che se le nazioni da cui prendiamo la materia prima fanno lievitare i costi a rimetterci sono i consumatori. L’unico modo per cercare di contenere gli incrementi è quello di essere parsimoniosi nel consumo di gas ed energia elettrica. Ma in che modo si può incidere sul prezzo della bolletta?

Come consumare meno

Per cercare di pagare meno energia elettrica si dovrebbero utilizzare, innanzitutto, lampadine specifiche. Attualmente le più indicate per risparmiare sono quelle a led, ecco perché si consiglia di sostituire le vecchie lampade a incandescenza. Alcuni errori banali che si fanno in casa, poi, fanno crescere involontariamente i consumi. L’utilizzo sbagliato dei termosifoni, per esempio, può crearci seri problemi. È indispensabile non avere il termostato troppo alto e l’impianto acceso per molte ore, oltre a usare caldaie di classe A. Questi strumenti di nuova generazione costano di più, ma permettono notevoli risparmi nel tempo.

L’uso dell’acqua calda

Anche l’utilizzo dell’acqua calda in maniera impropria può far lievitare i costi delle bollette. Prima di tutto non bisogna aprire e chiudere il rubinetto troppo spesso, poiché la caldaia brucia molto gas al momento dell’accensione. Il flusso molto forte, poi, fa il resto, perché comporta altri sprechi. È consigliabile un flusso medio, in modo che l’acqua si possa riscaldare senza consumare troppo gas.