Attenti alla prossima bolletta: come leggerla e perché è una botta

Nomisma Energia ha snocciolato le stime degli ulteriori aumenti delle bollette di luce e gas a partire dal prossimo primo aprile. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) dovrebbe aumentare del 20% i costi dell’energia elettrica e del 2% quelli del metano. Un’ulteriore batosta che si abbatte sulle famiglie e le imprese italiane, sempre più in difficoltà dopo i sostanziosi incrementi già registrati lo scorso mese di gennaio. L’aggiornamento delle tariffe avviene ogni tre mesi per quei consumatori che non hanno ancora scelto il mercato libero e sono ancora legati ai contratti del settore a maggiore tutela.

I nuovi prezzi dell’Arera e i costi del gas

A fine febbraio, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvederà ad adeguare le bollette per il trimestre aprile-giugno. Già si prevede, come anticipa Il Sole 24 Ore, un sostanziale livellamento, dopo l’aumento considerevole del 42% registrato a gennaio. Le tariffe del gas dovrebbero rimanere ancorate a 1,37 euro per metro cubo. Gli analisti di Nomisma Energia fissano a luglio il prossimo periodo in cui i costi potrebbero subire un nuovo scossone, con ulteriori incrementi.

Le tariffe dell’energia elettrica

Per ciò che riguarda le bollette della luce, invece, il calcolo è più complicato e regna maggiore incertezza anche perché i costi dipenderanno dall’andamento dei prezzi nei prossimi giorni, che soffrono già dell’aggravarsi della crisi dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Se si confermerà l’attuale trend, ci potrebbe essere un aumento pari al 25%, ossia 56 centesimi al chilowattora. Si tratterebbe, in ogni caso, di un incremento contenuto rispetto a quello verificatosi a gennaio, che era del 55%.

Una possibile soluzione per calmierare le tariffe

Di fronte agli aumenti considerevoli, Nomisma Energia propone prezzi europei di gas ed energia elettrica amministrati, ovvero tariffe calmierate, anche se questa possibile soluzione trova una serie di ostacoli, primo fra tutti quello posto sul tavolo dalle aziende energetiche che potrebbero essere danneggiate da un programma del genere.