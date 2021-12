Novità sulle cartelle: ecco i nuovi tempi per pagare

È passato l’atteso emendamento in commissione Bilancio al Senato: viene prolungato a 180 giorni il termine di scadenza per il pagamento delle cartelle notificate ai contribuenti nel primo trimestre del 2022. La relazione tecnica che ha ricevuto il via libera dei parlamentari recita: “L'intervento non determina oneri per la finanza pubblica perché a pari del termine ordinariamente previsto di 60 giorni dalla notifica, il nuovo termine di 180 giorni ricade comunque nell'anno 2022” . La notizia dell’approvazione dell’emendamento è stata salutata con grande soddisfazione da Forza Italia, che rivendica una serie di proposte tutte accettate dal governo.

Il rinvio selettivo delle cartelle esattoriali, la sospensione dell’ex Tosap-Cosap, ossia la tassa sui tavolini, la possibile rateizzazione delle bollette della luce e del gas e il Superbonus anche per le abitazioni unifamiliari senza limiti di Isee. Sono questi i suggerimenti che il partito di Silvio Berlusconi aveva consegnato nelle mani del premier Mario Draghi e che hanno ottenuto il beneplacito del consiglio dei ministri.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto – hanno scritto in una nota congiunta, anticipata da ilgiornale.it, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e i capigruppo al Senato e alla Camera dei deputati Annamaria Bernini e Paolo Barelli – per migliorare una legge di Bilancio che finalmente abbassa le tasse, che è frutto, come è ovvio, di un compromesso tra forze politiche differenti, ma finalmente appare capace di dare risposte alle esigenze degli italiani” .

Le votazioni sulla legge di Bilancio in commissione al Senato sono cominciate nella tarda notte e alcuni importanti provvedimenti sono già stati approvati, come l'innalzamento da 5mila a 10mila euro nel 2022 del tetto di spesa per il bonus mobili, la proroga per tre mesi dell'esenzione Tosap-Cosap per esercenti e ambulanti, la riduzione da 36 a 32 anni di contributi per l'Ape social per edili e ceramisti, oltre chiaramente alla spalmatura da 60 a 180 giorni per il pagamento delle cartelle notificate nel primo trimestre 2022.