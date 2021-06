Ultime 48 ore per il cashback: poi scattano i rimborsi. Ecco cosa fare

Tutto pronto per l’elargizione dei rimborsi del cashback. Mercoledì 30 giugno scade il primo semestre del meccanismo di rimborso di Stato del 10% sulle spese effettuate con carte di credito, bancomat e applicazioni di pagamento e dal giorno successivo, il primo luglio, saranno avviate le procedure di accredito. Fino a questo momento, come riporta il Corriere della Sera, sono 7,86 milioni i cittadini con transazioni valide per un totale di 726 milioni di transazioni elaborate. E sono invece 5,9 milioni le persone che hanno già raggiunto i requisiti per il rimborso statale, almeno 50 operazioni valide con moneta elettronica.

Il cashback è un'iniziativa messa in campo dal governo per incentivare i pagamenti non in contante attraverso un sistema di restituzione in denaro di una percentuale di quanto pagato cashless, nell'arco di un semestre. Dal primo gennaio è partita l’iniziativa che ci accompagnerà fino al 30 giugno 2022. In questa fase viene riconosciuto un rimborso semestrale pari al 10% di quanto speso dal consumatore fino a un massimo di 1.500 euro a semestre e purché si facciano almeno 50 operazioni cashless a semestre: di fatto si potrebbe trattare quindi di un rimborso massimo di 150 euro a semestre. Attenzione perché ogni pagamento è considerato fino a un massimo di 150 euro con un rimborso per pagamento fino a 15 euro (questo per favorire non chi fa pagamenti consistenti ma chi fa più operazioni di pagamento cashless).

C’è inoltre un supercashback: in pratica un rimborso che viene riconosciuto ogni semestre per 1.500 euro, in aggiunta al cashback standard ai primi 100mila registrati che abbiano effettuato il maggior numero di operazioni cashless, a patto che eseguano almeno 50 operazioni di pagamento nel corso del semestre. Sulla app "Io" o sui sistemi di attivazione degli operatori è possibile ogni giorno visualizzare la classifica del supercashback e quindi capire in che posizione ci si trova rispetto agli altri. La classifica definitiva del primo semestre (pagamenti dal primo gennaio 2021 al 30 giugno 2021) sarà visualizzata il 10 luglio 2021.