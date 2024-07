Ccb, nel nuovo piano profitti a 700 milioni

Sandro Bolognesi

Utile netto stabilmente a quota 700 milioni di euro, generazione di patrimonio per oltre 2 miliardi e forte spinta sulla raccolta indiretta, attesa oltre quota 57 miliardi (+29,5% sull'anno scorso) con una raccolta complessiva da clientela in area 128 miliardi. Sono gli obiettivi aggiornati di Cassa Centrale Banca (Ccb, la seconda centrale del credito cooperativo) previsti dal nuovo piano strategico 2024-2027. I crediti a famiglie e imprese dovrebbero raggiungere il target di 53 miliardi di euro a fine piano (+5,2% rispetto al 2023). Il contributo delle commissioni nette dovrebbe svilupparsi in modo costante raggiungendo i 921 milioni a fine 2027 con una crescita media annua del 3,7% sul 2023. Il margine d'intermediazione si assesterà su livelli leggermente superiori rispetto ai 2,8 miliardi del 2023 a 2,9 miliardi per via dell'attenuarsi del margine d'interesse in virtù della probabile discesa dei tassi. Per quanto riguarda la solidità patrimoniale, infine, è previsto a fine piano un Cet1 ratio del 29,5%, «il più elevato tra i peer in Italia e ai vertici in Europa», spiega una nota. La componente di crediti deteriorati è attesa in riduzione da 2,1 a 1,8 miliardi nel 2027.

«In un contesto economico e geopolitico mutevole e complesso, il gruppo Ccb conferma i suoi valori identitari e distintivi di cooperazione, reciprocità e relazione con la clientela e di forte vicinanza al territorio», ha affermato il presidente Giorgio Fracalossi. «La nostra solidità e gli ottimi risultati di questo primo quinquennio di operatività del gruppo ci mettono in condizione di effettuare investimenti importanti nelle competenze e nelle nuove tecnologie per far evolvere ulteriormente la relazione con i nostri soci e clienti», ha aggiunto l'ad Sandro Bolognesi (in foto).

«Da parte nostra, il focus principale deve concentrarsi sul mantenimento dei livelli occupazionali e per questo apprezziamo che il piano non preveda esuberi», ha commentato il segretario nazionale della Fabi, con delega al gruppo Ccb, Giuliano Xausa.