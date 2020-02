Cgia, nel 2019 tariffe in aumento

Un 2019 davvero oneroso per gli italiani. Secondo la Cgia di Mestre, nell'anno appena trascorso tutte le tariffe per i servizi sono aumentate con un aggravio pesante sul portafogli dei consumatori.

Per l'associazione di rappresentanza delle piccole e medie imprese, tutte le voci in elenco hanno subito dei rincari importanti a partire dai trasporti urbani che hanno subito un amento dei costi del 2,6%. Cresciuta anche la spesa per i servizi postali (+3,4%), energia elettrica (+5) e i trasporti ferroviari (+7 per cento). Più contenuti, ma comunque superiori all'incremento del carovita, gli aumenti registrati dalla raccolta dei rifiuti (+1%) e dalla fornitura dell'acqua (+2 per cento). Solo i pedaggi autostradali/parchimetri non hanno subito sostanziali variazioni rispetto al 2018.

Uniche tariffe in controtendenza e che, dunque, hanno visto un ribasso dando un po' di respiro ai consumatori, sono state il gas (-0,9 per cento) e i servizi telefonici (-6,1 per cento); queste voci, assieme la costo per le corse dei taxi che ha comunque subito un amento del +0,5%, e ai pedaggi, sono le sole tariffe ad essere rimaste al di sotto dell'inflazione che, l'anno scorso, è salita dello 0,6%.

" La diminuzione del costo del gas naturale registrato nell'ultimo anno - segnala il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - ha contribuito a frenare l'aumento dei prezzi di una buona parte delle tariffe prese in esame ". " Nonostante ciò - aggiunge - i rincari dei trasporti e delle bollette della luce sono stati importanti e a risentirne sono state le famiglie con redditi medio-bassi, visto che questi costi incidono in misura più significativa tra i nuclei che hanno una capacità di spesa più contenuta e molto meno in quelli che dispongono di risorse economiche maggiori ".