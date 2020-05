Cnh va in rosso e congela lo scorporo. Si guarda alla seconda metà del 2021

Nuova prova del mercato per la galassia Agnelli. Il titolo di Cnh Industrial non riesce però a replicare gli andamenti positivi di Fca e Ferrari seguiti alla diffusione delle rispettive trimestrali. E così, ieri in Borsa, per Cnh Industrial il tonfo è stato pesante: -6,5% a 5,13 euro. Sul bilancio del primi tre mesi dell'anno, hanno ovviamente pesato, come per Fca e Ferrari, il Covid-19 e il lockdown. E pure si sapeva dello slittamento dei tempi di attuazione dello scorporo di Cnh Industrial. Tempi, però, che la presidente che ha assunto anche la delega di ad, Suzanne Heywood (nella foto), ha spostato molto avanti, cioè dopo la metà del 2021 e forse oltre. L'operazione, in pratica, si farà appena le condizioni generali lo permetteranno. Tra le priorità del momento, c'è quella di garantire la continuità aziendale, preservando la liquidità e facendo leva su un buon accesso ai finanziamenti. Ecco i dati del trimestre: perdita di 54 milioni di dollari, contro un utile netto pari a 264 milioni di dollari del primo trimestre 2019; perdita netta adjusted di 66 milioni (utile netto adjusted di 248 milioni un anno fa); ricavi consolidati di 5,5 miliardi (-15%). L'indebitamento netto al 31 marzo 2020 è pari a 2,3 miliardi, in aumento di 1,5 miliardi sul 31 dicembre 2019. Come già anticipato durante la recente assemblea, è stata ritirata la guidance 2020.

Cnh Industrial prosegue intanto la ricerca di un nuovo ad dopo l'uscita di scena di Hubertus Mühlhäuser. «Siamo sulla strada giusta - ha precisato la presidente Heywood - e per la nomina non ci saranno ritardi provocati dal Covid-19. Il nostro impegno è di emergere dalla crisi sanitaria piùforti e più efficienti. La nostra liquidità disponibile è pari a 9,9 miliardi, il secondo livello più alto nella storia della nostra società alla fine del primo trimestre».

La strategia «Transform2Win», presentata nel settembre 2019 in occasione del «Capital markets day» svoltosi a Wall Street, prevede lo spin-off di Cnh Industrial in attività On-Highway (camion e bus Iveco, motori Fpt e quotazione della nuova società) e Off-Highway (macchine agricole, il 75% dei ricavi; macchine per costruzioni, il 19% dei ricavi; veicoli speciali, il 6% dei ricavi. Cnh Industrial, che ha fatto ripartire più dei due terzi delle fabbriche nel mondo, produrrà mascherine per i propri dipendenti in alcuni stabilimenti in Italia e Cina.