Comprare o non comprare in Borsa: questo è il dilemma

La borsa funziona così da una eternità.

C’è il trend e c’è la congestione.

Il trend è dato da massimi e minimi crescenti.

La congestione da massimi e minimi allineati in orizzontale.

Quando comprare?

Se sei in modalità breakout compri dopo la congestione (o il ritracciamento) quando i prezzi iniziano a salire e ci sono i primi massimi ed i primi minimi crescenti.

Se sei in modalità contro trend compri quando il minimo attuale è al livello del minimo precedente.

In ogni caso se sei bravo e ti piace comprare bene devi essere svelto a vendere quando sei dalla parte sbagliata del mercato. Che tu sia in modalità trend following o contro trend questa è la via di salvezza… E in un trend che sale chi è bravo compra quando i prezzi ritracciando sperando che il trend si mantenga nel lungo periodo.

Perché il trend si presuppone in atto fino a prova contraria.

Applichiamo questa regola semplice al Nasdaq: siamo in un rialzo? Sì, certo che sì. Bene step successivo: quando compriamo ? Compriamo sui massimi relativi precedenti oppure quando i prezzi hanno ritracciato? Se compriamo quando i prezzi hanno ritracciato abbiamo il vantaggio di uscire dopo poco in perdita rimettendoci una briciola. Se compriamo sui massimi relativi precedenti il rischio è maggiore perché lo stop tipicamente posto sotto il minimo relativo precedente è più lontano ma anche la probabilità di vincita è maggiore (della serie se i prezzi rompono i massimi ci sono più probabilità che proseguano che piuttosto scendano).

So che il mio lettore a questo punto alza le mani perché l’ho perso: non ci ha capito una mazza! Allora riannodo i fili del discorso e posto un grafico del Nasdaq per farmi capire: ci sono due punti per comprare, al punto 1 stai comprando su un massimo durante un trend al rialzo come negli altri punti 1 nel passato e ovviamente l’acquisto si basa sulla premessa che il trend continui al rialzo. Se compri al punto 1 sul massimo relativo precedente è vero che hai più provabilità di vincere ma è anche vero che il movimento successivo sarà più breve (compri più in alto rispetto al minimo relativo precedente). Guarda ovviamente cosa è successo sui massimi relativi precedenti negli anni scorsi (punto 1 indicato nella chart). Se compri nel punto 2 stai comprando su un minimo o nei pressi di un minimo relativo precedente (ad azzeccarci ovviamente …).

Il giocattolino messo giù così è spettacolare perché se funziona fai una fortuna.

Ma c’è un ma: se tu decidi di comprare all’ultimo numero 1 (superamento del massimo relativo precedente) e il superamento non avviene stai pure sereno che non compri e non perdi soldi. Se compri al punto 2 e questo è invece la fine del rialzo allora diciamo che sei finito perché trovati a 1000 dell’indice Nasdaq dopo qualche anno è poco probabile ma possibile. Tutto ciò che sale prima o poi scende.

Come ti salvi? Con lo stop loss. Se hai seguito questo meccanismo non ti deve fare paura vendere in perdita.

Fine della spiegazione.

Questo per dire cosa?

Per dire che siamo su un punto su cui dovremmo comprare sapendo che se ci sbagliamo vendiamo tra qualche giorno con un -5 o -10% e ci abbiamo provato. Se ci va bene abbiamo comprato con un timing perfetto se ci va male ci facciamo poco male.

Ma se non vendiamo? Se speriamo che tutto si risolva? Se guardiamo al lungo periodo per “moralizzare” il nostro acquisto?

Beh allora davvero siamo fregati e potremmo arrivare alla conclusione che nel lungo periodo siamo tutti (borsisticamente) morti.

Quindi attenzione. Siamo in un frangente dove ci giochiamo il rialzo ai dadi della borsa. Se continua e non abbiamo comprato siamo dei fessi.

Se compriamo ed il rialzo è finito siamo dei fessi lo stesso.

Quello che cambia è la dimensione della fesseria: se continua e non abbiamo comprato molto probabilmente torna sui massimi e oltre e quindi siamo molto fessi.

Se compriamo e il rialzo è finito regaliamo al mercato un -5% o -10% di quello che abbiamo guadagnato e siamo poco fessi.

A voi la scelta se essere molto o poco fessi.