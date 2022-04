Conto corrente, ecco chi deve pagare l'imposta di bollo

Ogni anno, tutti i correntisti vedono che una certa somma di denaro, apparentemente senza "fonte", viene sottratta dal proprio conto corrente. A volte, si contatta la banca per capire a cosa sia dovuto quel pagamento ma la risposta è presto detta: si tratta dell'imposta di bollo, obbligatoria per tutti i contribuenti e variabile in base alla cifra depositata.

Cos'è l'imposta di bollo

Si tratta di una tassa statale, " una imposta indiretta non collegata alle capacità contributive dei soggetti e cartolare dal momento che fa riferimento ad un documento scritto ", come fa sapere il portale Consumatore. Gli italiani sono tenuti a pagarla ogni anno nel momento dell’estratto conto o del rendiconto. Se non dovesse esserci la rendicontazione durante l’anno solare in corso, l’imposta sarà applicata il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento riguarda tutti i contribuenti e i possessori di conto che hanno una giacenza media di tre mesi che supera le 5mila euro. Al di sopra di questa cifra, il contribuente dovrà pagare 34,20 euro per le persone fisiche e 100 euro se ci si trova di fronte a una impresa e quindi non una persona fisica.

Cosa succede a chi ha più conti

Chi invece sarà titolare di più di un conto corrente, dovrà pagare l’imposta di bollo per ognuno dei conti che possiede. " Ricordiamo che l’addebito dell’imposta sul proprio conto avviene in maniera automatica o alla fine dell’anno o nel momento in cui viene emesso l’estratto conto o il rendiconto", spiegano gli esperti. Rispetto a quanto scritto finora, la conseguenza è che tutte le persone che avranno meno di 5mila euro, saranno esentati dal pagamento dell’imposta di bollo. Il saldo medio sarà calcolato secondo i saldi giornalieri che si sommano; il risultato che viene fuori sarà diviso per i giorni di rendicontazione o comunque per quelli da cui si ha il conto.

Chi non dovrà pagare