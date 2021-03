La criptovaluta Reef in decollo: analisti si aspettano rally a 50x

All’orecchio suona come un riff di chitarra, ma all’occhio si legge Reef. E proprio come una bella strimpellata sta scuotendo gli animi degli addetti ai lavori. Però, no, non stiamo parlando né di chitarre né di musica, bensì di quella che è una delle più interessanti criptovalute.

Si chiama Reef, appunto, e rappresenta un’allettante novità per chi è interessato al mercato finanziario parallelo delle cryptocurrency, investendoci denaro. Un mercato parallelo a quello tradizionale e istituzionale della finanza e della borsa, ma non per questo (anzi!) meno ricco di soldi e di opportunità.

Le criptomonete esistono, guarda caso, da quando è scoppiata la crisi economica globale del 2007-2008 e da allora rappresentano un mondo sconosciuto ai più e, proprio per questo, con margini di crescita e di profitto potenzialmente infiniti. In origine fu il Bitcoin, seguito poi, man mano, da molte-moltissime altre monete digitali: oggi, infatti, il CoinMarketCup ne conta a listino la bellezza di 4.200.

Non è un mistero che il 2020 sia stato un anno d’oro per le criptovalute e che questo 2021 prometta altrettanto bene per questo mondo che pur rimanendo parallelo sta iniziando a essere sempre più conosciuto e popolato. Anche se, a dirla tutta, per capirne veramente qualcosa – e iniziare a investire i propri risparmi con cognizione di causa – bisogna studiare tanto, bene e a fondo. Insomma, esattamente come chi – per lavoro, passione o fiuto – fa trading o investe in Borsa.

Dicevamo di Reef. Ecco, bisogna innanzitutto dire che c’è vita oltre al Bitcoin (circa 40mila dollari “al pezzo”) e anche oltre al suo principale rivale, Ethereum (circa 1.300 dollari). La sfilza di criptocurrency, come detto, è lunghissima e tra le monete digitali più promettenti – secondo gli analisti – ci sono Eos (di cui vi abbiamo parlato) e, appunto, Reef. Se per avere un’unità Eos servono tre dollari e rotti, per aver un solo Reef bastano appena 0,03 centesimi di dollaro. Questa moneta, al momento, ha un valore di mercato totale “contenuto” che si attesta sui 73 milioni di dollari; giusto per capirci, quello del Bitcoin ha sfondato i 900 miliardi di dollari e quello di Eos viaggia verso i 4 miliardi.

Le dimensioni in questo caso non contano e chi è del mestiere lo sa bene, visto che contano le prospettive di crescita. E le prospettive di crescita di questa criptomoneta sono buone, per non dire ottime, e hanno suscitato la curiosità degli esperti del settore, catturandone l’attenzione, oltre a far venire l’acquolina in bocca a tanti investitori. Secondo le stime degli analisti, infatti, Reef coin viaggerebbe verso un rally 50x (alcuni dicono addirittura 100x), che farebbe schizzare in alto la quotazione e il valore di questa criptovaluta. Ecco perché, chi sguazza nel mare magnun delle criptovalute, sta scommettendo forte sulla moneta coniata da Reef Finance.