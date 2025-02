Fwu, una decina di "sorvegliate"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una crisi annunciata, quella della compagnia assicurativa tedesca Fwu, ma che la vigilanza italiana non ha potuto bloccare in tempo a causa della mancanza di poteri sulle imprese che non hanno sede legale nel nostro Paese. Una situazione che interessa poco meno di una decina di casi in Italia ora «sorvegliati speciali». A farne le spese sono però i risparmiatori italiani, 110mila nel caso di Fwu, che hanno acquistato le polizze tramite agenti o intermediari e che dovranno attendere anni per rivedere i loro soldi. Si tratta di somme contenute dal punto di vista della stabilità finanziaria del sistema ma molto impattanti per la tutela dei consumatori.

Le norme consentono a una impresa di ottenere il «passaporto» in uno dei paesi dell'Unione e di vendere ovunque i propri prodotti tramite broker, con una semplice società senza sede legale, quindi non vigilata, in regime di libera prestazione di servizi.

La supervisione spetta infatti all'Autorità del paese che ha concesso il «passaporto», ma spesso questa non dispone di mezzi adeguati alla mole di lavoro o osserva norme meno stringenti. Una situazione non nota alla grande maggioranza degli italiani. Nei mesi scorsi l'Ivass ha diffuso alcuni avvisi senza però poter bloccare la vendita delle polizze.

Alle autorità del Lussemburgo, la Caa e il Tribunale e all'austriaca Finanzmarktaufsicht, spetterà quindi la gestione della crisi. A differenza del comparto bancario, dove la vigilanza unica europea ha ampli poteri, nel comparto assicurativo non esiste una struttura simile.