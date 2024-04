Crt, risolto il caso del "patto occulto"

Scossa in Fondazione Crt che prepara il rinnovo del Consiglio d'indirizzo dell'ente guidato dal presidente Fabrizio Palenzona. Ieri il consigliere d'indirizzo Corrado Bonadeo ha ressegnato le dimissioni. Crt, in una nota, ha comunicato di aver preso atto del passo indietro del consigliere, che «contestualmente ha anche ritirato la sua candidatura dalla lista dei cooptati, in vista del rinnovo del consiglio di indirizzo del 19 aprile, manifestando altresì l'indisponibilità a ricoprire cariche all'interno di Fondazione Crt».

L'uscita di scena di Bonadeo ha reso inutile la convocazione di un consiglio straordinario, previsto per ieri mattina, proprio per discutere della sua posizione. Si è arrivati a questo punto dopo che, nelle scorse settimane, Bonadeo aveva promosso la nascita di una sorta di «patto di sindacato» occulto tra consiglieri, mossa segnalata dai vertici della Fondazione al ministero dell'Economia e delle Finanze. Il presidente Palenzona, prosegue il comunicato, «ha ringraziato Bonadeo per i 5 anni di grande impegno in Fondazione Crt e ha preso atto della decisione, considerandola un gesto di generosità e di grande rispetto verso l'istituzione». Le dimissioni «dissipano ogni questione insorta negli ultimi giorni in seno al consiglio di indirizzo e non precludono in alcun modo la possibilità che si presentino in futuro altre occasioni di collaborazione». Bonadeo era un vecchio alleato di Palenzona e tra quelli che hanno promosso l'azione che ha detronizzato l'ex presidente Giovanni Quaglia spianando la strada all'arrivo del numero uno di Prelios. Non sono chiari i motivi dell'iniziativa di Bonadeo, da più parti letta come un tradimento verso Palenzona. Si sa solo che Bonadeo era in scadenza e che quattro componenti della nuova assemblea (che ha 18 elementi) sono indicati dal cda della Fondazione. Va detto però che, a domanda diretta sul presunto tradimento, in queste ore Palenzona ha gettato un po' di acqua sul fuoco e avrebbe confidato: «Non riusciranno a farmi litigare con Bonadeo, che conosco bene da lungo tempo». L'appuntamento ora è per venerdì 19, quando il consiglio deciderà sul rinnovo del parlamentino di Crt compresa la sostituzione del dimissionario Bonadeo.

Il 7 maggio ci sarà la prima riunione della nuova assemblea.