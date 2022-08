Delega dell’identità digitale, come procedere e cosa sapere

Dal 1° agosto è possibile in via sperimentale registrare una delega di identità digitale per accedere ai servizi che l’Inps mette a disposizione online. Le modalità sono descritte nel messaggio 3026, propaggine della circolare 127/2021 e dei messaggi 3305/2021 e 171/2022 mediante i quali l’Inps si allinea alle necessità di digitalizzazione dettate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’Inps definisce la delega una misura pensata per le esigenze di persone fragili e poco inclini all’uso del digitale.

Cos’è la delega dell’identità digitale

Chi non possiede delle credenziali digitali, ossia il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta di identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns) si trova in difficoltà nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed è costretto, laddove possibile, a mettersi in fila negli uffici pubblici. Sono sempre di più i bonus e le agevolazioni che possono essere richiesti online e per questo chi, per qualsiasi motivo, dovesse trovarsi poco a proprio agio con le tecnologie, va incontro a difficoltà che possono essere lenite nominando un delegato che possa farlo per suo conto, una persona di fiducia per espletare le pratiche in sua vece.

Come funziona

Va da sé che la persona scelta (il delegato) debba essere dotata di credenziali digitali. Ed è proprio il delegato che deve fare il primo passo, annunciandosi nella sezione Deleghe identità digitali disponibile sul portale online MyInps per fissare un appuntamento online, che verrà svolto tramite web meeting.

Il giorno e l’ora dell’appuntamento, il delegato dovrà accedere alla medesima area del portale MyInps e attendere che l’operatore Inps avvii la chiamata. Delegato e delegante dovranno apparire insieme e quest’ultimo dovrà esprimere in modo chiaro che intende essere rappresentato dal delegato, ossia dalla persona di fiducia che lo affianca durante la comunicazione web meeting in corso.

Il dispositivo o il computer utilizzato deve essere dotati sia di videocamera sia di microfono e, durante la sessione, sarà necessario trasmettere copia digitale della documentazione che dovrà essere riempita dai richiedenti, oltre a una copia dei rispettivi documenti di identità. Questi ultimi dovranno essere esibiti all’operatore Inps durante la videochiamata, che verrà registrata e conservata dall’Inps. Terminata la procedura online, la delega sarà subito operativa.

C’è da sapere anche che questo servizio è disponibile soltanto i martedì e i giovedì dalle ore 9 alle 12, una finestra oraria non molto grande e, qualora vi fossero molte domande di delega, c’è il rischio che gli appuntamenti non possano essere evasi in tempi stretti. La medesima procedura può essere eseguita anche offline, in questo caso sia il delegante sia il delegato devono presentarsi insieme fisicamente presso l’agenzia territoriale Inps di riferimento.