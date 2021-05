Dire addio ai debiti legalmente si può. Ecco come

Sì, azzerare e dire addio a debiti in maniera totalmente legale è possibile, sia per imprenditori che per privati attraverso, rispettivamente, la transazione fiscale e il sovraindebitamento. La transazione fiscale è un istituto che consente all’imprenditore in stato di crisi di ottenere l’abbattimento e la dilazione dei debiti tributari e di quelli contributivi, così da allontanare lo spettro del fallimento. Il suo funzionamento è regolato dall’articolo 182-ter del Regio Decreto numero 267 del 1942 (cosiddetta Legge fallimentare). Inserita nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, si tratta di una procedura transattiva tra il contribuente e il Fisco. L’imprenditore può tutelare la propria azienda e i propri dipendenti grazie ad una riduzione sugli importi dovuti a livello tributario e contributivo. Il rappresentante del debitore è chiamato a presentare al tribunale una relazione al fine di attestare la correttezza dei dati aziendali e la veridicità dei requisiti per rendere l’accordo di transazione attuabile. Copia di tale documentazione deve essere presentata anche presso l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Quest’ultima, entro 30 giorni, definisce e comunica l’entità del debito estinto, mentre l’Agenzia delle Entrate, ancora entro 30 giorni, si occupa di liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e della notifica dei relativi avvisi di irregolarità, e realizza una certificazione che attesti l’entità del debito derivante da avvisi di accertamento (anche se non ancora definitivi). Per le persone fisiche, che non sono soggette alle norme sulle procedure fallimentari, interviene la legge numero 3 del 27 gennaio 2012 (cosiddetta “Salva-suicidi”), che introduce l’istituto del sovraindebitamento. Per scoprire come funziona si invita a leggere la guida Debiti troppo alti: come cancellarli legalmente redatta da Money.it.

