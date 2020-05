Disoccupazione, un italiano su due ha paura di perdere il lavoro

Un italiano su due ha paura di perdere il lavoro. E ancora, il 62 % della popolazione è convinta che il paese non ripartirà a pieno regime dopo l'emergenza sanitaria che ha costretto numerose aziende - piccole e grandi - ad una brusca battuta d'arresto.

Difficile, se non addirittura impossibile, fare previsioni a lungo termine sui possibili scenari economici del Paese. Fatto sta che, al momento, le previsioni future non sono delle più rosee e confortanti. Se il timore che molti imprenditori fossero costretti ad arenarsi era nell'aria da qualche settimana, i dati statistici raccolti da Censis e Ugl nel giorno della 'festa dei lavoratori' ne sono la conferma. Insomma, i pesanti risvolti economici della pandemia si fanno già sentire.

Lo studio di Ugl, riportato sulle pagine odierne del Corriere della Sera , rivela che una persona su due ha paura di perdere il lavoro. Ma non solo. Circa il 57,1% degli italiani è pessimista sull proprio avvenire. Il 25,5% è, invece, ottimista mentre il 17,4% non ha idee chiare al riguardo. Secondo l'indagine condotta dal Censis, che ha elaborato i dati di marzo e aprile rilevati da Eurobaromentro (sondaggi incaricati dalla commissione europea, il 70% degli italani valuta inadeguata la cooperazione nell'Unione europa sulla lotta al Covid-19.

Sono ferme invece a febbraio, e quindi al periodo antecedente l'emergenza sanitaria, le indicazioni sul ruolo dello Stato che per l’88,6% degli italiani è una "sorta di comparsa, con un potere decisionale limitato o nullo". Una sensazione di sfiducia che sembrerebbe più radicata tra le persone con basso titolo di studio (34,4%), basso reddito (32,4%) e disoccupati (30,9%). Un ultimo dato riguarda, invece, il ruolo di mediazione dei sindacati. A tal riguardo, le stime di febbraio hanno rilevato che Il 34,9% degli italiani ha fiducia nel sindacato, con una percentuale più alta tra i laureati (38,3%) e tra chi ha redditi bassi (38,6%).