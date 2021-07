Dovete calcolare l'Isee? Ecco come farlo online

Quali sono i documenti necessari per ottenere l’ISEE online e come funziona? È possibile richiedere l’attestazione dell’ISEE anche online fornendo i documenti relativi ai redditi e al patrimonio tramite il portale dell’INPS. Per prima cosa è necessario accedere al portale INPS e seguire le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica. L’INPS invierà, dopo la compilazione dei moduli e i controlli da parte dell’ente, l’ISEE al contribuente entro 10- 15 giorni dalla richiesta.

Quali sono i documenti necessari per l’ISEE online?

Per quanto riguarda i redditi e i patrimoni per richiedere il modello ISEE 2021 sono necessari i documenti relativi ai due anni precedenti, quindi per la DSU 2021 (Dichiarazione Sostitutiva Unica) bisognerà prendere in considerazione quelli del 2019. Per richiedere il modello ISEE online sono quindi necessari i seguenti documenti:

Documenti ISEE relativi al nucleo familiare:

- stato di famiglia;

- codice fiscale di ciascun componente del nucleo familiare;

- documento d’identità valido;

- ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);

- certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);

- contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, se il nucleo familiare risiede in affitto;

- saldo contabile dei depositi bancari e postali;

- stratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2019;

- azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;

- dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;

- contratto di assicurazione sulla vita.

Tutti i documenti dovranno essere presentati per ogni componente del nucleo familiare.

Inoltre ai fini della compilazione dell’ISEE online è necessario avere a disposizione, sempre per ciascun componente del nucleo, i documenti relativi al reddito del nucleo familiare:

- modello 730/2020 o Redditi PF 2020 (Unico), modello CU 2020 (che, come noto, riguardano i redditi percepiti nel 2019);

- documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari);

- redditi relativi ad attività di lavoro dipendente prestato all’estero;

- reddito dichiarato da coniuge estero iscritto all’AIRE;

- reddito relativo a pensioni estere;

reddito da attività agricole.

Inoltre ai fini della compilazione della DSU e per l’ISEE sarà necessario avere a disposizione anche i dati relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/2019, in particolare sono richiesti:

- titoli di stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc;

- saldo e giacenza media annua di estratti conto correnti, depositi bancari e postali, libretti postali e simili.

- mutui (Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà) o case di proprietà (Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni);

- assicurazioni sulla vita;

- targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.