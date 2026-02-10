Editoria Italia sigla partnership con Arc XP

Editoria Italia ha scelto Arc XP, la piattaforma di contenuti e il sistema operativo creati e nati dal Washington Post, come partner nella sfida di trasformazione digitale delle proprie testate: Libero, Il Giornale, Il Tempo, Corriere di Viterbo, Corriere di Rieti e Moneta. Arc XP sarà la piattaforma tecnologica unica per la gestione e la valorizzazione dei contenuti digitali delle testate. "La scelta - si legge in una nota - rappresenta un passaggio strategico verso una nuova era di sviluppo editoriale, fondata su innovazione tecnologica, efficienza dei processi redazionali e piena integrazione tra informazione, distribuzione e monetizzazione".

La piattaforma consentirà la gestione centralizzata di siti web, app, contenuti multimediali, sistemi di abbonamento e pubblicità digitale, assicurando standard di eccellenza in termini di velocità, affidabilità e scalabilità. "Per Arc XP - prosegue la nota - questa intesa segna un importante passo nella sua espansione in Italia, si tratta del primo ingresso nel nostro Paese e per questo ha scelto la partnership con Editoria Italia, offrendo una suite digitale enterprise, pluripremiata, utilizzata da più di 250 editori internazionali e da oltre 2 miliardi di utenti unici al mese".

Progettata per supportare redazioni complesse e network multisito ad alto traffico, la piattaforma integra strumenti avanzati di intelligenza artificiale e capacità di machine learning, in grado di ottimizzare la distribuzione dei contenuti, migliorare l'esperienza di lettura e offrire analisi approfondite delle audience. "Con questa partnership - conclude la nota - le testate coinvolte entrano a far parte di un ecosistema tecnologico globale per rafforzare in modo significativo la propria competitività".