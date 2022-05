Pil in picchiata e inflazione alle stelle: cambiano le previsioni sull'Italia

Doveva esserci la tanto auspicata ripresa dopo due anni di pandemia ma si è aggiunto il disastro della guerra in Ucraina a frenare la crescita del Pil italiano: rispetto alle previsioni di febbraio in cui era stato dato un +4,1% per il 2022 e +2,3% per il 2023, le stime sono state viste al ribasso con un +2,4% quest'anno e +1,9% nel 2023. Sono i numeri della Commissione Ue che ha spiegato come le prospettive per l'economia del Belpaese siano " soggette a pronunciati rischi al ribasso " In particolare, " essendo l’Italia uno dei maggiori importatori di gas naturale russo tra i Paesi Ue, sarebbe gravemente colpita da improvvise interruzioni delle forniture" .

Una crescita "rimandata"

" La guerra ha portato a un aumento dei prezzi dell’energia e ha ulteriormente interrotto le catene di approvvigionamento, per cui l’inflazione è ora destinata a rimanere più a lungo ", spiega al Corriere della Sera il commissario all’Economia Paolo Gentiloni, il quale aggiunge che " il forte rimbalzo economico dello scorso anno avrà un effetto positivo sui tassi di crescita di quest’anno ". Il calo, ovviamente, c'è anche per i Paesi europei il cui Pil è previsto in calo al 2,7% per il 2022 e al 2,3% nel 2023 rispetto alle stime di febbraio quando c'era un +4% e +2,8% per il 2022 e 2023. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombroskis, ha affermato che " anche se la crescita continuerà quest’anno e il prossimo, sarà molto più contenuta di quanto previsto in precedenza ".

Cosa succede con l'inflazione

Ma i problemi economici non sono ancora finiti: rispetto agli ultimi tre mesi dello scorso anno, l'inflazione in Eurozona è aumentata fino al 6,1% nel primo trimestre dell'anno rispetto al 4,6% della fine del 2021. Addirittura, ad aprile ha toccato il picco massimo mai registrato in precedenza del 7,5%. Adesso dovrebbe assestarsi intorno al 6,9% per poi iniziare una discesa auspicata. Per l’Italia, le stime di inflazione sono al 5,9% per quest'anno e al 2,3% per il 2023, in buona ripresa. Si zoppica anche per il debito pubblico: nel nostro Paese è al 147,9% del Pil per il 2022 e 146,8% per il prossimo, il secondo più elevato dell'Ue dietro la Grecia mentre in Europa il rapporto debito/Pil dovrebbe scendere all’87% quest’anno e all’85% nel 2023.

Le previsioni per il 2023