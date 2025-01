EssiLux a cavallo dell'IA segna il record in Borsa

Francesco Milleri, ceo di EssilorLuxottica.

Meta è al lavoro per potenziare il proprio arsenale di dispositivi che incorporano funzionalità di intelligenza artificiale, a partire dagli occhiali smart sviluppati insieme a EssilorLuxottica. Stando alle indiscrezioni riportate da Bloomberg, il colosso dei social media guidato da Mark Zuckerberg ha in serbo il rilascio quest'anno di nuovi occhiali intelligenti, dedicati agli sportivi, a marchio Oakley. L'indiscrezione ha messo le ali al titolo EssiLux che ha toccato i nuovi massimi storici a quota 257 euro nel corso della seduta di ieri, con il valore di mercato del colosso dell'occhialeria che si è spinto sopra i 115 miliardi di euro. Negli ultimi 12 mesi EssiLux segna un balzo di oltre il 45%. In forte rialzo anche Meta che a Wall Street si è spinta fino a 633 dollari con una valutazione record di 1.600 miliardi circa.

Meta attualmente vende occhiali Ray-Ban integrati con fotocamera e che possono scattare foto, analizzare l'ambiente circostante, riprodurre musica e gestire le chiamate. L'intenzione futura è lanciare i Ray-Ban Meta in nuovi mercati e in seconda battuta ampliare il range di occhiali intelligenti ad altri marchi che fanno capo al gruppo italo-francese guidato da Francesco Milleri (in foto), con il quale lo scorso autunno Meta ha rinnovato per altri dieci anni la partnership sugli smart glasses. Gli occhiali smart Oakley dovrebbero presentare una fotocamera al centro della montatura e saranno pensati per ciclisti e altri atleti. Il gruppo statunitense, che sta anche progettando un ingresso nell'azionariato di EssilorLuxottica con una quota fino al 5%, punta anche al lancio di un modello di fascia più alta (HyperNova) con display sul fondo dell'occhiale per proiettare informazioni nel campo visivo dell'utilizzatore. Gli occhiali Hypernova potrebbero arrivare a costare circa 1.000 dollari, ossia più del triplo rispetto al prezzo di partenza di 299 dollari attualmente previsto per il modello Ray-Ban Meta.

La voglia di innovare da parte di Meta non si limita ai soli occhiali. Al quartier generale di Menlo Park si lavora a pieno regime anche a nuovi dispositivi indossabili come orologi e auricolari dotati di fotocamera chiamati a competere con gli smartwatch e gli AirPods di Apple.

Anche il colosso di Cupertino e Samsung starebbero esplorando la possibilità di inserire una fotocamera negli auricolari. Non mancano le criticità con le auricolari con telecamera ad esempio nell'utilizzo da parte di chi ha capelli lunghi.