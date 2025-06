Le famiglie hanno oltre 6.000 miliardi

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel 2024 la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha superato, per la prima volta nella storia, la soglia dei 6.000 miliardi di euro. A certificarlo è un'analisi della Fabi secondo cui la somma di conti correnti, fondi comuni, titoli di Stato, azioni, assicurazioni e altri strumenti ha toccato quota 6.030 miliardi, in aumento di 249 miliardi (+4,3%) rispetto al 2023. Un dato che diventa ancora più rilevante se si guarda all'intero quinquennio: rispetto al 2019 l'aumento è di 1.367 miliardi, pari a una crescita del 29,3 per cento. «La laboriosità, la prudenza e il senso di responsabilità di milioni di cittadini sottolinea il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni hanno costruito un patrimonio enorme, che rappresenta una colonna portante del nostro sistema economico. Questo risparmio va tutelato con ogni mezzo e impiegato per sostenere l'economia reale».

Uno dei segnali più evidenti del mutato approccio delle famiglie italiane è il progressivo abbandono della liquidità come unica strategia. Conti correnti e depositi, dopo anni di accumulo difensivo, crescono solo dell'1% su base annua (a 1.593 miliardi) mentre aumentano gli investimenti in strumenti più remunerativi. Tra questi spiccano i titoli obbligazionari, passati da 431 a 493 miliardi, con un balzo del 14,3% solo nel 2024. Il comparto a medio-lungo termine cresce da 398 a 458 miliardi (+15,1%), quello a breve da 32,9 a 34,6 miliardi (+4,8%).

Particolarmente forte il ritorno di interesse per i Btp, che segnano da soli +37,8 miliardi nel 2024. «Il risparmio non può essere abbandonato alle logiche speculative aggiunge Sileoni va guidato, gestito e valorizzato. E in questo ruolo le lavoratrici e i lavoratori bancari sono fondamentali: 300mila persone che ogni giorno garantiscono affidabilità, prossimità e competenza». Altra voce in forte crescita è quella dei fondi comuni di investimento, che registrano un aumento del 17,6% su base annua, salendo da 722 a quasi 850 miliardi. Rispetto al 2019, l'incremento è stato di ben 185 miliardi, con un +28%. «Obiettivi a lungo termine e rendimenti più alti sembrano essere le parole d'ordine si legge nel rapporto ma senza mai rinunciare alla protezione dai rischi e a un consistente cuscinetto di sicurezza».

Molto positivo anche l'andamento delle azioni, che tornano nei portafogli familiari con decisione: da 1.014 miliardi del 2019 si è passati agli attuali 1.755 miliardi, con una crescita complessiva del 73 per cento. Solo nell'ultimo anno, l'aumento è stato di circa 17 miliardi. Un segnale che la Borsa, nonostante la volatilità globale, ha tenuto e anzi ha attirato nuovi capitali.

Nel periodo pandemico (2019-2021) le famiglie italiane avevano accumulato 150 miliardi di euro di liquidità, ma dal 2022 si è registrata una graduale inversione di tendenza. Il 2024 conferma il consolidamento di questo processo: la componente obbligazionaria è cresciuta di 62 miliardi in un solo anno (+14,3%), e quella azionaria di 16,3 miliardi. Il peso della liquidità sul totale della ricchezza è sceso dal 31,1% del 2019 al 26,4% del 2024.

Dal lato bancario, il rapporto mensile dell'Abi segnala che i tassi d'interesse sono in calo, soprattutto per i mutui casa, tornati ai livelli di inizio 2023 (3,19% a maggio). Scende anche il costo medio dei prestiti alle imprese (3,64%). Un contesto che, unito alla maggiore stabilità attesa sui mercati, potrebbe sostenere ulteriormente la domanda di credito.

«Tensioni e incertezze sono in lieve attenuazione commenta Gianfranco Torriero, vicedirettore generale vicario dell'Abi ma è necessario attuare politiche che accompagnino questa fase per aiutare famiglie e imprese a fare scelte più tranquille».