Fincantieri, da Carnival commessa da 2 miliardi

Ammonta a oltre 2 miliardi di euro la nuova maxi-commessa arrivata a Fincantieri. Il colosso della cantieristica navale ha siglato un accordo con la statunitense Carnival per la progettazione, l'ingegnerizzazione e la costruzione di tre nuove navi da crociera per il brand Carnival Cruise Line. Si tratterà delle navi da crociera più grandi mai costruite da Fincantieri e in un cantiere italiano: stazza lorda di circa 230.000 tonnellate, oltre 3.000 cabine per gli ospiti e capacità di trasportare quasi 8.000 passeggeri. La consegna è prevista rispettivamente nel 2029, nel 2031 e nel 2033. «Questo ordine è un balzo in avanti nella nostra strategia di innovazione, confermando il nostro impegno verso la sostenibilità e l'efficienza energetica», ha rimarcato l'amministratore delegato e dg di Fincantieri, Pierroberto Folgiero (in foto). «La collaborazione con Carnival Corporation - ha aggiunto - rappresenta un'ulteriore conferma della leadership di Fincantieri nel settore crocieristico mondiale unendo tradizione, avanguardia tecnologica e made Italy, come da nostro piano industriale». Fincantieri ha consegnato in totale 75 navi ai differenti brand di Carnival e un'altra unità attualmente in costruzione presso il cantiere di Monfalcone.

Le tre nuove mega navi da crociera prevedono la dotazione di tecnologie avanzate per migliorare l'efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e la riduzione delle emissioni, in modo da minimizzare l'impronta ambientale. «Con Fincantieri stiamo creando una piattaforma che innoverà su tutta la linea, offrendo un'esperienza impareggiabile agli ospiti e incorporando i più recenti progressi tecnologici per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale», ha confermato Josh Weinstein, ceo di Carnival Corporation.

Fincantieri, che

ha appena concluso l'aumento di capitale da 400 milioni, sempre ieri attraverso la controllata Vard ha ricevuto un ordine per la costruzione di un nuovo commissioning service operation vessel per la società norvegese Rem.