Fincantieri, meno debiti e una valanga di ordini

Più ordini, meno debito. Sono due tendenze che emergono con forza dai conti semestrali di Fincantieri. Il colosso della cantieristica navale ha visto gli ordini balzare a 7,6 miliardi di euro, più che triplicati rispetto al primo semestre 2023 e già superiori al dato dell'intero 2023 (6,6 miliardi). Da rilevare che poco dopo la chiusura del semestre è arrivato un nuovo ordine jumbo da oltre 2 miliardi da Carnival per tre maxi-navi da crociera. A dare una spinta decisiva alla voce ordini è proprio il settore delle navi da crociera, insieme a export e underwater nel comparto della difesa, sicchè si assesta a livelli record il carico di lavoro salito a 41,1 miliardi con una visibilità fino al 2032. L'amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero (in foto) ha inoltre anticipato nel corso della conference call con gli analisti che sono «molto vicini» nuovi ordini dalla Marina Italiana.

Guardando agli altri riscontri semestrali, Fincantieri ha realizzato ricavi per 3,68 miliardi, +0,3% rispetto al primo semestre 2023. Cresciuta a doppia cifra la redditività, con l'ebitda a 214 milioni (+15,6%) ed ebitda margin al 5,8% (+80 punti base rispetto ai primi sei mesi del 2023).

Alla luce di questi riscontri, Fincantieri ha confermato la guidance per l'intero 2024 con ricavi stimati in crescita di circa il 4,5% intorno quota 8 miliardi, migliora invece il rapporto sul debito visto adesso a 4,5-5,5 volte l'ebitda rispetto al precedente 5,5-6,5 volte. Il debito al 30 giugno si è attestato a quota 2.424 milioni, in deciso calo dai 2.813 milioni del primo semestre 2023.

«I numeri del semestre confermano e migliorano i risultati economico-finanziari che ci eravamo prefissati con ambizione nel 2022 nel nostro piano industriale», ha spiegato l'ad Folgiero, soffermandosi anche sulla «reazione molto positiva del mercato al lancio dell'aumento di capitale» da 400 milioni (interamente sottoscritto, ndr) destinato a finanziare l'acquisizione della società Uas ceduta da Leonardo.