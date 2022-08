Fisco, agosto di fuoco per gli italiani: in arrivo 205 adempimenti

Niente pause estive per l'Agenzia delle entrate e quindi anche per i commercialisti: ad agosto, infatti, denuncia il presidente dell'Unione nazionale dei giovani Dottori commercialisti ed Esperti contabili, "sono previsti ben 205 adempimenti fiscali" , peraltro proprio "nel mese in cui, teoricamente, anche il Fisco è in vacanza" .

È lo stesso Matteo De Lise a segnalare ad Ansa l'impellente necessità di produrre un nuovo calendario fiscale, "in grado di garantire serenità a famiglie e imprese che stanno lottando contro una crisi economica estremamente violenta" , nonché di restituire nuova "dignità all'attività dei professionisti che coadiuvano lo Stato" .

Le scadenze di agosto

Tra gli innumerevoli adempimenti fiscali in programma per il mese di agosto si annoverano le scadenze per le rate di saldo e stralcio, la rottamazione ter/rottamazione Ue e gli adempimenti periodici di Iva, Irpef e Inps.

Si è partiti dall'8 agosto, quando sono scaduti i termini per il versamento delle rate 2021 di saldo e stralcio, rottamazione-ter e rottamazione Ue. Nella data erano peraltro già conteggiati i 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge ai contribuenti per mettersi in regola.

Andando a dare un'occhiata a ciò che accadrà dopo Ferragosto, invece, bisogna prestare grande attenzione alla data del 22, nel momento in cui si concentrerà la maggior parte delle scadenze del mese. Tra di esse, tutte quelle relative agli adempimenti periodici per i titolari di partita Iva sostituti d'imposta, per i quali scadrà il termine ultimo per versamenti Iva, ritenute Irpef e contributi Inps. Da ricordare pure il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, con maggiorazione dello 0,40%, che riguarderà prevalentemente le partite Iva.

Il 22 agosto rappresenta anche la scadenza del secondo trimestre dell'Esterometro: imprese e lavoratori autonomi saranno quindi tenuti a comunicare al Fisco tutti i dati relativi alle operazioni transfrontaliere, come cessioni di beni e prestazioni di servizi da o verso soggetti che non si trovano all'interno del territorio nazionale italiano. Nella lunga lista di adempimenti rientra anche il canone Rai, col termine ultimo di versamento della seconda rata semestrale per i contribenti che non hanno l'addebito in bolletta: per gli over 75 con reddito inferiore a 8mila euro, invece, resta la possibilità di richiedere l'esonero.