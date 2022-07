Fisco, arriva la "tregua" estiva: ecco da quando

Nessuna lettera, comunicazione di irregolarità o controllo da parte del fisco a partire dall'ultima settimana di luglio sino alla seconda settimana di settembre.

La "tregua" per il periodo estivo è ufficiale ed inizierà dal 25 luglio prossimo. Si tratta di una decisione dell’Agenzia delle entrate che commercialisti, esperti contabili e Caf aspettavano già da un po’ e che solca il percorso già intrapreso da parte dell’agenzia di scaglionare gli invii delle comunicazioni in un periodo di tempo più lungo.

In questo modo gli esperti contabili potranno operare senza che le scadenze fiscali incombono sulle pratiche amministrative ei contribuenti da espletare.

Dal 2017, in base a quanto stabilito dall’articolo 7-quater, comma 16 del D.lgs 196/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, si prevede che il calendario delle scadenze del fisco abbia un periodo di stop dal 1 al 20 di agosto: “ I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ".

Il 4 settembre quest’anno ricade di domenica facendo slittare alla settimana successiva la naturale scadenza che, comunque, è stata ulteriormente allungata di due settimane rispetto a quanto precedentemente stabilito e che prevedeva che il periodo andasse dall’1 al 20 di agosto.

La tregua del fisco riguarderà non solo la parte cosiddetta ordinaria, ma anche la sospensione dell'invio elle lettere di compliance e degli avvisi di controllo automatizzati delle dichiarazioni e dell'Iva.

"L' Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali con il Consiglio nazionale dei commercialisti, ha informato che, come di consueto negli ultimi anni, sospenderà l'invio delle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni fiscali e delle lettere finalizzate alla compliance, nel periodo compreso tra l'ultima settimana di luglio e la prima di settembre ".