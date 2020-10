Gli arretrati e "botte" di tasse: cosa dobbiamo pagare adesso

Sono una montagna di soldi. E saranno i contribuenti italiani a doverli sborsare. Lo Stato passa all’incasso. Dal 16 ottobre prossimo in arrivo qualcosa come 9 milioni di cartelle esattoriali. Il decreto Agosto aveva già fatto slittare dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione dei versamenti dovuti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi dei comuni. Ma, senza una nuova proroga, il fisco potrà riprendere i pignoramenti su stipendi o pensioni. Queste 9 milioni di notifiche non saranno da sole. Lo stop alla moratoria porta con sé ricadute anche sull’arretrato della riscossione. Ci sono infatti circa 130 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo che compongono il magazzino residuo ancora da recuperare.

Secondo Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle entrate, i contribuenti con debiti residui da riscuotere sono complessivamente circa 17,9 milioni, di cui 3 milioni sono persone giuridiche (società, fondazioni, enti, associazioni, eccetera) e i restanti 14,9 milioni rappresentati da persone fisiche, di cui quasi 2,5 milioni con una attività economica (artigiani e partite Iva).

Ma non basta. Per Ruffini sono circa 220 milioni i singoli crediti ancora non riscossi per un valore di 987 miliardi di euro. Più nel dettaglio, scrive il Sole 24 Ore, sono 859mila i singoli crediti oltre 100 mila euro (lo 0,4% dei 220 milioni di crediti totali) che corrispondono a 626 miliardi di euro dei 987 miliardi di euro complessivi da riscuotere (il 63% dei carichi residui). Sono, invece, 47,5 milioni i crediti con un importo residuo tra mille euro e 100mila euro che corrispondono a 305 miliardi di euro di carico residuo. Infine sono 171 milioni i singoli crediti sotto i mille euro che corrispondono al 5,6% del carico residuo (55 miliardi di euro).

Ma non spaventatevi. Non deve essere saldato tutto e subito. "Per la notifica delle cartelle ci sarà una ripresa progressiva" , parola del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Qualcosa in grado di diluire e smaltire tutti gli arretrati nei mesi a venire. Ma attenzione perché riprenderà anche l’attività ordinaria che normalmente viene svolta. Altro nodo dolente.