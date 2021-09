Fisco, da ottobre cambia tutto: ecco come si potrà accedere al sito

Fra poco meno di un mese l'accesso ai servizi online di Agenzia delle Entrate ed Agenzia entrate-Riscossione potrà avvenire soltanto tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi). Non si tratta di una vera e propria novità, dato che ad agosto anche l'Inps aveva dato comunicazione che per entare sul proprio sito sarebbe stato necessario essere muniti di una identità digitale.

Agenzia delle Entrate, dunque, ha aderito a questo processo, che sarà attivo dal prossimo 1 ottobre 2021. Da quella data tutti i cittadini che vorranno accedere al portale online, dovranno essere muniti di identità digitale. Solo tramite queste chiavi di accesso sarà dunque possibile usufruire dei servizi del sito web. Soltanto nei primi 8 mesi dell'anno ci sono stati circa 44 milioni di accessi, un +32,5%: 2 milioni di atti pubblici, 400 mila documenti inoltrati via Civis ed 1 milione di contratti di locazione. A ciò vanno aggiunti anche i 4 milioni di accessi all'area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per poter continuare a comunicare col Fisco direttamente dal pc, sarà tuttavia necessario essere in possesso delle nuove credenziali. Il prossimo 30 settembre, infatti, avverà la dismissione di username e password Fisconline, come disposto dal DL n. 76/2020. Lo scambio è programmato per la mezzanotte: dal giorno dopo per entrare sul sito saranno necessarie Spid, Cie e Cns.

La situazione resterà invariata soltanto per imprese e professionisti del settore, che potranno ancora utilizzare le vecchie credenziali Fisconline (codice fiscale, password e Pin), Entratel o Sister: " Potranno continuare a richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. Anche le persone fisiche titolari di partita Iva e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre ", si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate.